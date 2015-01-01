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चोरी:शादी के लिए सराफा बाजार से खरीदे जेवर, टेंपो से पर्स काटकर चोरी, महिला पर संदेह

ग्वालियर3 घंटे पहले
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बेटे की शादी के लिए खरीदारी कर लौट रही कांच मिल हजीरा निवासी विमला पत्नी मेवाराम सिंह सेंगर का पर्स काटकर दो लाख रुपए कीमत के 4 तोला वजनी सोने के जेवर टेंपो में से चोरी हो गए। घटना रॉक्सी पुल से हजीरा के बीच की है। घर पहुंचकर घटना का पता लगने के बाद महिला पहले हजीरा थाने गई, यहां से उसे कोतवाली थाने भेज दिया गया। लेकिन महिला ने टेंपाे में पास में बैठी एक महिला पर संदेह जताया है।

मेवाराम सिंह सेंगर फौज से रिटायर्ड हैं। उनका बेटा आशीष सीआरपीएफ में है। उसकी 7 दिसम्बर को शादी है। विमला अपनी बड़ी बहू रेखा के साथ गुरुवार को बाजार गई थीं। उन्होंने सराफा बाजार से गहने खरीदे। गहने खरीदने के बाद वह माधाैगंज चौराहे पहुंचीं और यहां से शॉल व अन्य कपड़े खरीदे। रॉक्सी पुल से घर जाने के लिए टेंपो में बैठ गईं। टेंपाे में उनके बगल में एक महिला बैठी थी। तानसेन रोड पर महिला ने टेंपो रुकवाया और उतर गई। हजीरा पर विमला और उनकी बहू उतरी थीं।

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