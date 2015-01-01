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उद्यमिता विकास के लिए कार्यक्रम:जीवाजी यूनिवर्सिटी छात्रों को स्टार्टअप शुरू करने के लिए देगा पूंजी

ग्वालियर3 घंटे पहले
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जीवाजी यूनिवर्सिटी नए आइडिया के साथ व्यवसाय शुरू करने वाले छात्रों को सीडिंग मनी (किसी कारोबार को बुनियादी तौर पर शुरू करने के लिए पूंजी) देगा। इसे लिए जेयू ने छात्रों से प्रस्ताव मांगे। यह प्रस्ताव 9 नवंबर तक मांगे गए हैं।

प्रस्तावों की स्क्रीनिंग के बाद 12 नवंबर को यह तय कर लिया जाएगा कि किन प्रस्तावों चर्चा करना है। सीडिंग मनी के रूप में 25 से 50 हजार रुपए तक दिए जाएंगे।

जेयू उद्यमिता विकास के लिए यह कार्यक्रम शुरू कर रहा है, ताकि छात्र नौकरी मांगने के स्थान पर अपना व्यवसाय शुरू कर अन्य लोगों को रोजगार के अवसर पैदा कर सकें। किसी छात्र या फेकल्टी के पास प्री-स्टार्ट अप संबंधी नई अवधारणा, विचार या उत्पाद जिसका कोई वाणिज्यिक मूल्य है वह प्रस्ताव जेयू को दे सकता है।

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