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ग्वालियर में हादसा:करवाचौथ का व्रत था, पति की मौत सदमे में पत्नी ने भी दम तोड़ दिया , दोपहिया वाहन को जीप ने टक्कर मारी

ग्वालियरएक घंटा पहले
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अंगूरी बाई

पति की लंबी आयु और सलामती के लिए 65 साल की अंगूरी बाई करवाचौथ का व्रत कर रही थी। पति कमल किशोर गर्ग (70) व्यापार के सिलसिले में घर से निकले और शाम को पूजा के लिए जल्दी आने का वादा कर गए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था अब इस दुनिया में फिर कभी नहीं मिलेंगे।

रास्ते में कमल किशोर को एक तेज रफ्तार बोलेरो ने टक्कर मारी और वह गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। 16 घंटे तक जिंदगी और मौत से संघर्ष किया, लेकिन अंतत: उनकी सांस थम गई।

पत्नी रातभर उनकी सलामती की दुआ करती रहीं, लेकिन जब पति साथ छोड़ गया तो वह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाईं। पति के अंतिम दर्शन के समय ही उन्होंने दम तोड़ दिया। पति-पत्नी की मौत होने के बाद दोनों की अंतिम यात्रा एक साथ निकाली गई, एक साथ दोनों का अंतिम संस्कार किया गया। यह घटना ग्वालियर के गांधी नगर की है। गुरुवार को दोनों को अंतिम विदाई दी गई।

एक साथ अंतिम संस्कार

गांधी नगर निवासी कमल किशोर गर्ग (70) दाल बाजार में काम करते थे। यहीं उनकी दुकान है। बुधवार को पत्नी अंगूरी बाई (65) ने करवाचौथ का व्रत रखा था। दोपहर करीब 12 बजे वह घर से बाजार जाने की कहकर एक्टिवा से निकले। एक बोलेरो ने टक्कर मार दी। उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। गुरुवार सुबह 4 बजे कमल किशोर की मौत हो गई।

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