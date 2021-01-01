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शिवराज सरकार के दावों पर सवाल:चंबल के बीहड़ों में फिर डकैतों का मूवमेंट, झांसी के डॉक्टर की किडनैपिंग में केशव गुर्जर गैंग के हाथ की आशंका, किसानों ने अकेले खेत जाना छोड़ा

ग्वालियर23 मिनट पहलेलेखक: रामेंद्र परिहार
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फाइल फोटो- घुटनों और कोहनी के बल पर घिसटकर आने के बाद झांसी के डॉक्टर के घुटनों का यह हाल हो गया था - Dainik Bhaskar
फाइल फोटो- घुटनों और कोहनी के बल पर घिसटकर आने के बाद झांसी के डॉक्टर के घुटनों का यह हाल हो गया था
  • चंबल के बीहड़ों से लगे 50 से ज्यादा गांवों में फिर से दहशत, शिवराज सरकार कहती रही है कि एमपी से डाकुओं का सफाया कर चुके हैं
  • ताजा घटनाक्रम को लेकर फिरौती की राशि भी स्पष्ट नहीं, झांसी पुलिस ने दतिया, मुरैना टोल से फुटेज लिए

चंबल में डकैतों की आहट ने बीहट के छह से ज्यादा गांवों के लोग खौफजदा हैं। किसान ने अकेले खेत जाना छोड़ दिया है। यह लगभग साफ हो गया है कि इस वक्त चंबल के बीहड़ में राजस्थान के कैशव गुर्जर गैंग का मूवमेंट है। झांसी के किडनैप के किए गए डॉक्टर को उसी को सौंपा जाना था लेकिन अंधेरा होने के बाद गैंग के लोगों के सुस्ताने के चलते साजिश फेल हो गई। डॉक्टर चतुराई से घिसटते हुए बीहड़ से बाहर आकर बच गए। पिछले दो दिन में मुरैना के कुछ गांवों के आसपास हथियारबंद लोग दिखाई दिए हैं। इसने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। मध्यप्रदेश की पुलिस यह मानने को तैयार नहीं है कि यहां केशव गुर्जर गिरोह का मूवमेंट है। इसके पीछे शिवराज सरकार के वे दावे हैं जो बरसों से किए जा रहे हैं। इनमें वे कहते हैं कि मध्यप्रदेश से डाकुओं का सफाया कर दिया गया है। ताजा घटनाक्रम ने उनके दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही पुलिस की 'जांच जारी' वाली परंपरागत शैली ने भी लोगों की चिंता बढ़ा रखी है।

एमपी पुलिस अब इस मामले पर पर्दा डालने के लिए झांसी पुलिस का मामला बताने में लगी है। इधर, झांसी की पुलिस सोमवार को फिर से ग्वालियर आई। दतिया और मुरैना टोल बूथ से सीसीटीवी फुटेज भी जुटाए हैं। इस आधार जल्द खुलासा करने का दावा किया जा रहा है।

यह है मुरैना का हिंगोना गांव, बदमाशों के चंगुल से छूटकर डॉक्टर घिसटता हुअ इसी खेत में पहुंचा था
यह है मुरैना का हिंगोना गांव, बदमाशों के चंगुल से छूटकर डॉक्टर घिसटता हुअ इसी खेत में पहुंचा था

पहाड़गढ़ के दो गांव में हुई है फायरिंग

हाल ही में पता लगा है कि शुक्रवार-शनिवार दरमियानी रात जब झांसी के डॉक्टर की पकड़ लेकर बदमाश हिंगोना गांव के पास डेरा जमाए हुए थे तभी मुरैना के पहाड़गढ़ के दो गांव गहरौली और कुशवानी से सटे जंगल में दो से तीन बदमाशों की हलचल दिखाई थी। इस पर गांव के लोगों ने फायरिंग भी की थी। इसके बाद बदमाश भाग गए थे। अब जब झांसी के डॉक्टर के अपहरण का पता लगा तो समझ में आया कि यह डकैत गैंग होगी जो पकड़ को लेने आई थी, लेकिन रात होने के कारण ले नहीं जा सकी। उससे पहले डॉक्टर छूट गया। पर इस घटना के बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल है।

यह बड़े डकैत यहां रहे हैं

90 के दशक में ग्वालियर-चंबल के बीहड़ का नाम अपहरण उद्योग के लिए चर्चित था। तब यहां कई कुख्यात डकैत गिरोह सक्रिय थे। जिनमें कुछ बड़े नाम दयाराम-रामबाबू गड़रिया गिरोह, राजेन्द्र गुर्जर उर्फ गट्‌टा गिरोह, हजरत रावत गिरोह, प्रताप गड़रिया गिरोह इसे गड़रिया पार्ट-2 कहा जाता था, कल्ली गुर्जर, राजस्थान के धौलपुर का राजेन्द्र सेरोन, जगजीवन परिहार और निर्भय सिंह गुर्जर गिरोह सहित अन्य कई गिरोह सक्रिय थे। इनका काम ही ग्वालियर और चंबल के जिलो में आने वाले व्यापारी, डॉक्टर, इंजीनियरों का अपहरण कर करोड़ों रुपए फिरौती के रूप में वसूल करना होता था।

अभी डकैत केशव गुर्जर गिरोह सक्रिय

झांसी और मुरैना पुलिस की जांच में अभी तक यह बात निकल कर सामने आई है कि झांसी से अपहरण किए गए डॉक्टर को बदमाश राजस्थान के डकैत गिरोह को सौंपने वाले थे। अभी बीहड़ में राजस्थान के 1.30 लाख रुपए के इनामी केशव गुर्जर का गिरोह सक्रिय है। बताते हैं कि गिरोह में 5 से 7 सदस्य हैं। हथियारों में माउजर, अधिया के अलावा ऑटोमैटिक राइफल व देशी पिस्टल भी हैं।

चौथे दिन भी पुलिस खुलकर बोलने से बचती रही

आईजी चंबल जोन मनोहर शर्मा का कहना है कि झांसी के डॉक्टर का अपहरण हुआ था। मुरैना में उन्हें मुक्त कराया गया है। उनका अपहरण करने वाले कौन लोग है। यह जांच जारी है। जबकि झांसी के सीपरी थाना प्रभारी देवेन्द्र कुमार का कहना है कि किसी भी तरह की फिरौती नहीं हुई है। गैंग का पता लगाया जा रहा है।

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