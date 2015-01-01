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धोखाधड़ी:कियोस्क संचालक की बैंक में काटी जेब, 60 हजार पार; बैंक में चोरी, सड़क पर ठगी

ग्वालियर42 मिनट पहले
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प्रतीकात्मक फोटो
  • सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बरई ब्रांच का मामला

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बरई रोड स्थित ब्रांच के अंदर से दो नाबालिग चोर रुपए चोरी कर ले गए। बैंक में रुपए जमा करने के लिए एक कियोस्क संचालक आया था। वह जैसे ही गेट के अंदर घुसा, तभी दो नाबालिग उससे टकरा गए। टकराने के दौरान ही उसकी कोट की जेब में रखे 60 हजार रुपए निकाले और भाग गए। कियोस्क संचालक को भनक तक नहीं लगी कि उसकी जेब से रुपए चोरी हो गए। जब वह कैशियर के पास पहुंचा तब पैसे गायब होने का पता लगा।

बैंक के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो पता लगा कि यह हरकत उन्हीं किशोरों की थी, जो उससे टकराए थे। घटना नौ दिन पहले की है, लेकिन एफआईआर बुधवार रात को पनिहार थाने में दर्ज कराई। कियोस्क संचालक का कहना था कि वह पहले खुद ही अपने गांव और आसपास के इलाकों में चोरों की तलाश कर रहा था, जब कोई सुराग नहीं मिला तो एफआईआर दर्ज कराई।

पनिहार थाना प्रभारी माेती उर्र रहमान ने बताया कि बरई के रहने वाले राजेंद्र पुत्र कमल चौरसिया बैंक का कियोस्क सेंटर चलाते हैं। उनके पास हर दिन 50 हजार से 1 लाख रुपए तक आते हैं। उन्हें वह अगले दिन बैंक में जमा कराते हैं। 9 दिसंबर को वह 60 हजार रुपए लेकर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बरई रोड स्थित शाखा में पहुंचे। यहां वह गेट से अंदर दाखिल हुए। सिक्योरिटी गार्ड से बात करते हुए आगे चल रहे थे कि अचानक उनसे दो नाबालिग टकराए। इसी दौरान उनकी जेब से रुपए चोरी हो गए। वह समझ ही नहीं पाए, जो नाबालिग उनसे टकराए वह चोर हैं। उन्होंने दोनों को संभलकर चलने की बात कही।

जब कैश काउंटर पर पहुंचे तो उन्होंने रसीद कैशियर को दीं। जैसे ही कोट की जेब में हाथ डाला तो रुपए गायब मिले। इसके बाद उन्हें चोरी होने का पता लगा। बैंक के कर्मचारियों को उन्होंने बताया तो सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले । इसमें सामने आया कि दोनों नाबालिगों ने ही चोरी की है। पहले तो खुद ही चोरों को तलाशने की कोशिश की लेकिन जब नहीं मिले तो बुधवार शाम को एफआईआर दर्ज कराई।

इधर...गोवर्धन कॉलोनी में पुलिस चेकिंग का झांसा देकर महिला से उतरवा ली सोने की चेन
गोला का मंदिर इलाके में एक महिला से गुरुवार सुबह ठगी हो गई। एक युवक ने यह कहकर रोका कि चेकिंग चल रही है और युवक ने खुद एक कपड़ा दिया। इसमें चेन उतरवा कर रखी, जब महिला ने यह कपड़ा घर जाकर खोला तो उसमें से चेन गायब मिली। जानकारी के मुताबिक गोवर्धन कॉलोनी की रहने वाली पुष्पा पत्नी गणेश शर्मा उम्र 45 साल सुबह 8 बजे सब्जी खरीदने के लिए बाजार जा रही थीं।

वह कॉलोनी के बाहर ही निकली थीं कि उन्हें एक युवक ने रोका। युवक बोला कि बदमाश चोरी, लूट की घटनाएं कर रहे हैं। आगे चेकिंग चल रही है और पुलिस गहने पहनकर निकली महिलाओं के गहने उतरवाकर उन्हें कपड़े में रखवा रही है। महिला को उसने जेब से निकालकर कपड़ा दिया। महिला की चेन उतरवाकर कपड़े में रखी और कपड़ा महिला को दे दिया। महिला सब्जी खरीदकर जब घर पहुंची तो चेन की जगह कंकड़ रखे मिले। फिर उसने परिजनों को बताया।

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