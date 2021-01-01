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कोरोना टीकाकरण:हेल्थ वर्करों के लिए आज अंतिम मौका, चूके तो फिर नहीं लगवा पाएंगे वैक्सीन

ग्वालियर2 घंटे पहले
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बुधवार को कोरोना से बचाव के लिए टीका लगवाते डॉ. पुनीत रस्तोगी एवं फार्मासिस्ट प्रशांत। - Dainik Bhaskar
बुधवार को कोरोना से बचाव के लिए टीका लगवाते डॉ. पुनीत रस्तोगी एवं फार्मासिस्ट प्रशांत।
  • 3828 का था टारगेट, 1125 ने ही लगवाए टीके, 14 बूथों पर आज इंतजार

कोरोना से बचाव के लिए हेल्थ वर्करों काे टीका लगाने के लिए चले अभियान में बुधवार को 3828 हेल्थ वर्करों को टीका लगवाने के लिए 23 केंद्रों पर 40 बूथ बनाए गए थे। इन बूथ पर सिर्फ 1125 हेल्थ वर्कर ही टीका लगवाने पहुंचे। जिले में 12587 हेल्थ वर्करों को टीका लगाने का लक्ष्य था लेकिन अब तक 8051 हेल्थ वर्करों ने ही टीके लगवाए हैं। 4536 लोग टीका लगवाने से वंचित रह गए हैं। 16 जनवरी से अब तक चले अभियान में 392 डोज खराब हुए हैं। टीका लगवाने से वंचित रह गए हेल्थ वर्करों को गुरूवार को टीके लगाए जाएंगे। इसके लिए 14 केंद्र निर्धारित किए गए हैं। यहां 1400 हेल्थ वर्करों को टीके लगाने का लक्ष्य रखा गया है।

ग्वालियर-चंबल-सागर संभाग के 13 जिलों के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड वैक्सीन के दो बार में 1 लाख 98500 डोज आए थे। इनका वितरण सभी जिलों को कर दिया गया था। ग्वालियर जिले को पहले 15360 डोज और फिर 12 हजार डोज वैक्सीन दी गई थी। इस तरह जिले को कुल 27360 डोज वैक्सीन मिली है। इनमें से 1730 डोज सेना के जवानों के लिए दे दिए गए। ग्वालियर जिले के हेल्थ वर्करों के लिए 25630 डोज मिले हैं। इनमें से 8051 हेल्थ वर्करों को ही वैक्सीन लग पाई है। 392 डोज खराब हो गए हैं।

क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. एके दीक्षित ने बताया कि सभी जिलों के सीएमएचओ से पूछा जाएगा कि उन्हें जो वैक्सीन सप्लाई की गई थी उसमें से कितनी उपयोग में आ गई। साथ ही यह भी बताना होगा कि कितने हेल्थ वर्कर टीकाकरण लगने से वंचित रह गए हैं।

18000 फ्रंटलाइन वर्करों को 6 फरवरी से लगेंगे टीके
हेल्थ वर्करों के बाद 6 फरवरी से करीब 18 हजार फ्रंट लाइन वर्कर्स को टीके लगाए जाएंगे, जिसमें नगर निगम के कर्मचारी, पुलिसकर्मी, राजस्व विभाग के कर्मचारी और आपदा प्रबंधन से जुड़े कर्मचारी सहित अन्य विभाग के कर्मचारी शामिल हैं। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. आरके गुप्ता ने बताया कि 3 फरवरी को भी वंचित रह गए हेल्थ वर्करों को अब अंतिम अवसर देते हुए गुरुवार को टीके लगाए जाएंगे। जिन हेल्थ वर्करों को टीका लगवाने का मैसेज नहीं आया है, वे टीकाकरण केंद्र में पोर्टल पर जाकर अलॉट ऑप्शन का उपयोग कर अपने मोबाइल नंबर और नाम सर्च कर सकते हैं। पोर्टल पर अगर उनका नाम दिखाई देता है तो वह उसी केंद्र पर टीका लगवा सकेंगे।

जिन्हें टीका लग चुका, उनके नाम भी सूची में
मॉपअप राउंड के लिए स्वास्थ्य विभाग ने टीका लगाने के लिए जो सूची तैयार की है, उसमें उन हेल्थ वर्करों के नाम भी शामिल किए, जिन्हें पहले ही टीका लग चुका है। सिविल अस्पताल हेम सिंह परेड की सूची में डॉ. ममता शुक्ला, वैक्सीनेटर रेखा उज्जैनिया और कैंसर हॉस्पिटल की सूची में रेखा ओझा का नाम शामिल था। तीनों को पहले ही वैक्सीन लग चुकी है।

ड्यूटी के कारण नहीं लगवा सकी थीं टीका
माधव डिस्पेंसरी में पदस्थ स्टाफ नर्स प्रभा चौधरी टीका लगवाने के लिए बुधवार को जेेएएच सेंटर पहुंची। उन्होंने बताया कि 29 जनवरी को उनका नाम सूची में था, लेकिन उस दिन उनके अन्य साथी अवकाश पर थे। इस कारण वे टीका लगवाने नहीं जा सकी थीं। डॉ. रोहित शर्मा ने बुधवार को टीका लगवाया।

बीमारियों से ग्रसित हेल्थ वर्करों में नहीं दिखा कोई साइड इफेक्ट
जिन हेल्थ वर्करों को डायबिटीज, थायराइड सहित अन्य बीमारियां हैं, उन्हें भी टीका लगवाने के बाद कोई समस्या नहीं हुई। डीन डॉ. एसएन अयंगर ने बताया- 16 जनवरी को मुझे टीका लगा था। उसके बाद कोई परेशानी नहीं हुई। जिन हेल्थ वर्करों को डायबिटीज, थायराइड की समस्या है, उन्हें भी टीका लगाने के बाद कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखा।

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