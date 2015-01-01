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दीपोत्सव:भगवान धन्वंतरि से मांगा स्वास्थ्य

ग्वालियरएक घंटा पहले
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  • शनिवार को रूप चतुर्देशी व दीपावली दोनों एक साथ मनेंगे

धनतेरस का त्योहार कई लोगों ने गुरुवार को मनाया। इस दौरान भगवान धन्वंतरि व यक्षराज कुबेर का पूजन किया गया। आयुर्वेद कॉलेज में भगवान धन्वंतरि की प्रतिमा का पूजन किया गया और भगवान से अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। इसी तरह जीवाजी विश्वविद्यालय में भगवान धनवंतरि का पूजन किया गया।

गुरुवार को रात 9.30 बजे के बाद लोगों ने धनतेरस का त्योहार मनाया। सराफा बाजार, मुरार, हजीरा सहित शहर के प्रमुख बाजारों में विशेष खरीदारी की गई। वहीं कई लोग शुक्रवार को भी धनतेरस मनाएंगे। ज्योतिषाचार्य पं. विजयभूषण वेदार्थी के मुताबिक प्रदोषकाल में धनतेरस शुक्रवार को है, इसलिए भगवान धन्वंतरि व यक्षराज कुबेर का पूजन इसीदिन करना उचित है।

उन्होंने बताया कि दरिद्रता एवं ऋण से मुक्ति के लिए यक्षराज कुबेर का पूजन अवश्य करना चाहिए। इसके लिए कुबेर जी के 35 अक्षर वाले मंत्र ‘ऊं यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्यादिपतये धनधान्य समृद्धि मे देहि दापय स्वाहा।’ का जाप करें।

भगवान महावीर का निर्वाण दिवस 15 को मनाया जाएगा
दिगंबर जैन मंदिरों में दीपावली के अगले दिन 15 नबंवर को जैन धर्म के 24 वें तीर्थंकर भगवान महावीर का 2547 वां निर्वाण दिवस मनाया जाएगा। शहर के सभी 85 जैन मंदिरों पर सुबह सोशल डिस्टेसिंग के साथ निर्वाण लाडू चढ़ाए जाएंगे। वहीं जैन सिद्धक्षेत्र गोपाचल पर्वत पर पंकल्याणक पूजा के बाद निर्वाण लाडू चढ़ेगा।

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