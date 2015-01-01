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आईबीपीएस 2021 का कैलेंडर जारी:जनवरी से होगी मुख्य परीक्षा की शुरुआत

ग्वालियर3 घंटे पहले
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इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन (आईबीपीएस) ने वर्ष 2021 में होने वाली परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है। इसके मुताबिक ऑफिसर स्केल-1 की परीक्षा 30 जनवरी को होगी।

वहीं ऑफिस असिस्टेंट परीक्षा 20 फरवरी और प्रोबेशनरी ऑफिसर/ मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए 4 फरवरी को परीक्षा होगी। क्लर्क के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा 28 फरवरी को होगी।

आईबीपीएस ने फिलहाल मुख्य परीक्षा की तिथि की घोषणा की है। पहले चरण में चयिनत होने वाले परीक्षार्थी इन परीक्षा में शामिल हो सकेंगे।

आईसीएआई- सीए की परीक्षाएं 21 होंगी शुरू

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) ने सीए के विभिन्न कोर्सेस की परीक्षाओं के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। विद्यार्थी इसे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षाओं का आयोजन 21 नवंबर से 14 दिसंबर तक किया जाएगा।

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