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किसान आंदोलन:मालवा एक्सप्रेस रद्द, 22 को कटरा से नहीं चलेगी

ग्वालियर3 घंटे पहले
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पंजाब में किसानों का आंदोलन चल रहा है। इसके चलते रेलवे ने फिर से इंदौर -श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा के बीच चलने वाली मालवा एक्सप्रेस को शुक्रवार को रद्द कर दिया। यह ट्रेन शुक्रवार को इंदौर से चलने वाली थी, लेकिन यात्रियों की सुरक्षा के चलते इस ट्रेन को रद्द कर दिया।

वहीं 22 नवंबर को श्रीमाता-वैष्णोदेवी कटरा से इंदौर के लिए आने वाली मालवा एक्सप्रेस रद्द रहेगी। इससे पहले यह ट्रेन 18 नवंबर को इंदौर-श्रीमाता वैष्णोदेवी कटरा और 20 नवंबर को श्रीमाता वैष्णोदेवी-जम्मू-इंदौर के बीच रद्द रह चुकी है।

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