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ग्वालियर:सीरो सर्वे को लेकर बैठक का आयोजन आज

ग्वालियर4 घंटे पहले
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शहर में सीरो सर्वे को लेकर शुक्रवार को महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से नेशनल सेंटर फाॅर डिसीज कंट्र‌ोल के निदेशक डाॅ. सुरजीत सिंह शामिल होंगे।

गजराराजा मेडिकल काॅलेज के पीएसएम विभाग के विभागाध्यक्ष डाॅ. अशोक मिश्रा ने बताया कि स्मार्ट सिटी काॅर्पोरेशन की सहायता से एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है, जिसमें उन सभी लोगों की जानकारी रियल टाइम में भरी जाएगी, जिनके सैंपल लिए जाएंगे। सॉफ्टवेयर संभवत: सोमवार तक तैयार हो जाएगा। साथ ही स्टाफ को ट्रेनिंग भी आगामी सप्ताह में दी जाएगी। इसके बाद सीरो सर्वे का काम शुरू हो जाएगा।

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