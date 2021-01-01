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मौसम में बदलाव:6 दिन में 10.1 डिग्री चढ़ा पारा, दोपहर बाद बादल छाए, सात के बाद फिर लौटेगी सर्दी

ग्वालियर2 घंटे पहले
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महाराजपुरा रोड, शाम 5:45 बजे - Dainik Bhaskar
महाराजपुरा रोड, शाम 5:45 बजे

बसंत पंचमी आने के पहले ही दिन-रात का तापमान सामान्य से ऊपर पहुंच गए हैं। पिछले 6 दिन के दौरान अधिकतम तापमान में 10.1 डिग्री बढ़त के साथ दर्ज हुआ है। जबकि 5 दिन में न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री चढ़ चुका है। 29 जनवरी को अधिकतम तापमान 20.3 डिग्री तो 30 जनवरी को न्यूनतम तापमान 3.4 डिग्री दर्ज हुआ था। जबकि बुधवार को अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री तो न्यूनतम तापमान 9 डिग्री दर्ज हुआ था।

मौसम विभाग का अनुमान है कि पश्चिमी विक्षोभ के असर और पश्चिमी राजस्थान के ऊपर प्रेरित चक्रवात बनने के कारण बादल छाए हैं। गुरुवार को भी बादल छाएंगे। जबकि शुक्रवार को भिंड, मुरैना और ग्वालियर में बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक इस सिस्टम का असर सबसे अधिक रीवा, शहडोल और जबलपुर संभाग में रहेगा। यहां हल्की से मध्यम स्तर की बारिश शुक्रवार को हो सकती है। 7 फरवरी तक इस सिस्टम का असर खत्म हो जाएगा। इससे तापमान फिर से लुढ़केगा यानी सर्दी फिर से लौटेगी।

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