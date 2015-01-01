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कार्रवाई:मिलावटी निकला तानसेन ब्राण्ड का मिर्ची और धनिया पाउडर, कम्पनी संचालिका पर केस दर्ज

ग्वालियरएक घंटा पहले
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दाल बाजार में तानसेन ब्रांड के नाम से मिर्ची और धनिया पाउडर बनाने वाली कम्पनी की संचालिका पर इंदरगंज पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शिकायत पर दर्ज की गई है। धनिया और मिर्ची पाउडर के सैम्पल भोपाल भेजे गए थे, जहां यह मिलावटी पाए गए।

इनमें लकड़ी का बुरादा मिला है। इसके बाद यह कार्रवाई की गई है। टीआई इंदरगंज शैलेन्द्र भार्गव ने बताया कि 24 सितम्बर को खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. संजीव खेमरिया की टीम ने दाल बाजार में कंचन गुप्ता पत्नी राकेश गुप्ता के गोदाम पर छापा मारा था।

इस दौरान लकड़ी का बुरादा, हल्दी, मिर्ची और धनिया पाउडर मिला था। आशंका थी कि मसालों में लकड़ी का बुरादा मिलाकर बेचा जा रहा है। इसकी जांच के लिए नमूने लेकर भोपाल स्थित राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए। इनकी रिपोर्ट भोपाल से आई, जिसमें मसाले अमानक पाए गए। इसके बाद मिलावट खोर पर एफआईआर के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने पत्र लिखा। गुरुवार देर रात एफआईआर दर्ज की गई।

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