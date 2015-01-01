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ठगी:व्यापारी के 9.58 लाख रुपए लेकर मोबाइल कंपनी का कलेक्शन एजेंट फरार

ग्वालियर4 घंटे पहले
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वीवो मोबाइल कंपनी के कलेक्शन एजेंट ने कंपनी के डिस्ट्रिब्यूटर के साथ 9.58 लाख रुपए की ठगी कर ली। उसने शहर की मोबाइल की दुकानों से पैसा वसूला और गायब हो गया। जब व्यापारी को इसका पता लगा तो उन्होंने पड़ाव थाने में एफआईआर दर्ज कराई। पड़ाव थाने के सब इंस्पेक्टर महेश शर्मा ने बताया कि विकास नगर रोड स्थित साहिल सिंघल की श्याम ट्रेडिंग कंपनी के नाम से दुकान है। वह वीवो कंपनी के डिस्ट्रिब्यूटर हैं।

कंपनी का कलेक्शन एजेंट भूपेंद्र सिंह भदौरिया शहर की दुकानों से वसूली की राशि लाकर उन्हें देता है। करीब एक महीने में उसने अलग-अलग दुकानों से 9.58 लाख रुपए वसूले। यह रुपए लेकर वह गायब हो गया। उससे फोन पर बात की तो वह बीमारी का बहाना लेकर एक महीने में लौटाने की बात कहने लगा। फिर उसका मोबाइल बंद हो गया। इसके बाद व्यापारी ने पड़ाव थाने में एफआईआर दर्ज कराई।

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