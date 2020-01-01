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  • More Enthusiasm On Vaccination In The Country Than In The City, 56.70 Percent Health Worker Got Vaccinated On Wednesday

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वैक्सीनेशन: पहले चरण का दूसरा सप्ताह:शहर की अपेक्षा देहात में वैक्सीनेशन को लेकर ज्यादा उत्साह, बुधवार को 56.70 फीसदी हेल्थ वर्कर को लगी वैक्सीन

ग्वालियर9 मिनट पहले
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जेएएच के सेंटर पर कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष देवेन्द्र सिंह त्यागी टीका लगवाते हुए - Dainik Bhaskar
जेएएच के सेंटर पर कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष देवेन्द्र सिंह त्यागी टीका लगवाते हुए
  • 23 सेटर के 27 बूथ पर चला वैक्सीनेशन
  • जयारोग्य, केडीजे, अपोलो व बिड़ला हॉस्पिटल में रहे सेंटर

कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन के पहले चरण के दूसरा सप्ताह के दूसरे दिन बुधवार को 56.70 फीसदी हेल्थ वर्कर ने वैक्सीन लगवाई है। शहर के मुकाबले देहात के सेंटर पर वैक्सीन लगवाने को लेकर उत्साह ज्यादा दिखा है। सबसे अच्छा वैक्सीनेशन का प्रतिशत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुलैथ में रहा है। यहां 100 लोगों को टीका लगा है। इसके अलावा सबसे कम भितरवार में रहा है। यहां सिर्फ 20 हेल्थ वर्कर को ही टीका लगा है। बुधवार को 23 सेंटर के 27 बूथ पर वैक्सीनेशन हुआ है। कई जगह वैक्सीन लगवाने के बाद मामूली खुजली, हाई बीपी की शिकायत भी मिली, लेकिन कुछ बड़ा घटनाक्रम कहीं नहीं हुआ है।

जिले में 23 सेंटर के 27 बूथ पर बुधवार को वैक्सीन लगाई गई, कुलैथ में 100 फीसदी रहा वैक्सीन लगने का प्रतिशत
जिले में 23 सेंटर के 27 बूथ पर बुधवार को वैक्सीन लगाई गई, कुलैथ में 100 फीसदी रहा वैक्सीन लगने का प्रतिशत

वैक्सीनेशन का दूसरा सप्ताह सोमवार से शुरू हुआ था। पहले चरण के पहले सप्ताह में चार दिन में 1600 हेल्थ वर्कर को वैक्सीन लगनी थी, लेकिन 808 हेल्थ वर्कर ही वैक्सीन लगवाने पहुंचे थे। पर अब वैक्सीन को लेकर धीरे-धीरे ही सही नजरिया बदल रहा है। यही कारण है कि पहले चरण के दूसरे सप्ताह के दूसरे दिन बुधवार को 23 सेंटर के 27 बूथ पर वैक्सीन लगाई गई है। कुल 2700 हेल्थ वर्कर को वैक्सीन लगाने का प्लान था, लेकिन बुधवार को 1531 हेल्थ वर्कर को ही टीका लग सका है। ओवर ऑल 56.70 फीसदी वैक्सीनेशन हुआ है।

कहां सबसे अच्छा और कम रहा वैक्सीनेशन

जिले के 23 सेंटर पर 27 बूथ पर वैक्सीनेशन हुआ है। बुधवार को जिले में सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने वाले प्रमुख तीन सेंटर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुलैश यहां 100 में से 100 कर्मचारियों को वैक्सीन लगी है। इसके बाद मोहना में 100 में से 97 और बरई में 100 में से 90 हेल्थ वर्कर को टीका लगा है। इसके अलावा सबसे कम वैक्सीन लगाने वाले सेंटर में भितरवार में सिर्फ 100 में से सिर्फ 20, आंतरी में 28 और चीनोर में 30 लोगों को वैक्सीन लगी है।

27 जगह लगी वैक्सीन

जेएएच में 2 स्थान, जिला चिकित्सालय मुरार, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भितरवार, सिविल अस्पताल डबरा, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल आमखो, आरजेएन अपोलो स्पैक्ट्रा हॉस्पिटल में दो बूथ्, बीआईएमआर हॉस्पिटल में दो बूथ, कैंसर हॉस्पिटल, कल्याण हॉस्पिटल में 2 बूथ, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बरई, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उटीला,बीएसएफ टेकनपुर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुलैथ, आंतरी, मोहना, चीनोर, थाटीपुर अस्पताल, पिछोर, हस्तिनापुर, रिषीवर हॉस्पिटल ग्वालियर, एमएच लक्ष्मीगंज, जनकगंज डिस्पेंसरी और हेमसिंह की परेड पर वैक्सीनेशन हुआ है।

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