पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Mp
  • Gwalior
  • Municipal Corporation's 1965 Boring 40% No Electricity Meter, Solution Will Be Made In Joint Survey

नगर निगम सक्रिय:नगर निगम की 1965 बोरिंग 40% पर बिजली मीटर नहीं, अब संयुक्त सर्वे में किया जाएगा समाधान

ग्वालियर14 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
प्रतीकात्मक फोटो

शहर में नगर निगम की 1965 बोरिंग में से 40 प्रतिशत पर बिजली के मीटर ही नहीं लगे हैं। इस कारण इनका बिजली बिल औसत से ज्यादा दिया जा रहा है। नगर निगम के सर्वे में यह बात निकलकर सामने आई है। साथ ही आधा दर्जन बोरिंग बंद हो चुकी हैं फिर भी बिजली कंपनी नगर निगम को बिल थमाए जा रही है।

निगम आयुक्त संदीप माकिन के साथ पिछले दिनों हुई मप्र विद्युत वितरण कंपनी की बैठक के बाद तय किया गया कि अब दोनों संयुक्त सर्वे कर समस्या का समाधान करेंगे।

गौरतलब है कि नगर निगम हर महीने बोरिंग का 3.50 करोड़ रुपए बिल बिजली कंपनी को देता है। कोरोना काल में बजट की दिक्कत आने के बाद निगम ने सर्वे कराना शुरू किया। यह जिम्मेदारी नोडल अधिकारी के रूप में रजनीश गुप्ता को दी गई।

प्राथमिक सर्वे में ऐसे मामले सामने आए, जिनसे बिल को कम किया जा सकता था। नगर निगम की आपत्ति के बाद उन बिलों को रोक दिया गया है। जहां पर बोरिंग नहीं होने के बाद भी बिल थमाए जा रहे थे।

इसके साथ ही मीटर नहीं होने पर 4500 यूनिट तक की खपत बताई जा रही थी। अब इसमें भी अंतर 60 प्रतिशत का आ गया है। नगर निगम अफसरों को उम्मीद है कि संयुक्त सर्वे के बाद बिजली बिल की राशि साढ़े तीन करोड़ से घटकर 2.75 या 3.00 करोड़ रुपए रह जाएगी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें