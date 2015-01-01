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अव्यवस्था:न थर्मल स्क्रीनिंग, न सोशल डिस्टेंसिंग प्रसूता के बेड पर चार-चार अटेंडेंट

ग्वालियरएक घंटा पहले
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  • जच्चाखाना मुरार में 14 प्रसूताएं पॉजिटिव आने के बाद भी नहीं सुधर रहीं हैं व्यवस्थाएं

जच्चाखाना मुरार में तीन दिन पहले ही 14 प्रसूताएं कोरोना संक्रमित निकली हैं, इसके बाद भी अस्पताल प्रबंधन नहीं चेता है। यहां न तो स्क्रीनिंग हो रही है और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। इतना ही नहीं प्रसूता के साथ उसके बेड पर चार से पांच अटेंडेंट बिना मास्क के बैठे देखे जा सकते हैं।

इतना ही नहीं लेबर रूम के बाहर ही बिना मास्क के कई अटेंडेंट खड़े देखे जा सकते हैं। जच्चाखाने का स्टाफ के कई लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। पूर्व में तो यहां प्रतिदिन आने वाले मरीजों का पहले कोरोना टेस्ट कराया जाता था,लेकिन अब सप्ताह में तीन दिन ही सैंपल होते हैं। अगर यही स्थिति रही तो जच्चाखाना मुरार में और प्रसूताओं को संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाएगा।

काेरोना संक्रमण को देखते हुए शासन ने स्पष्ट आदेश जारी किए थे कि अस्पतालों में मरीजों के साथ आने वाले अटेंडेंट की भीड़ को रोका जाए। साथ ही अस्पताल में आने वालों कोे स्क्रीनिंग करने के बाद ही प्रवेश दिया जाए। इस आदेश की जच्चाखाना मुरार में खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।

सोमवार को जच्चाखाना मुरार में 14 प्रसूताएं कोरोना संक्रमित निकलने के बाद भी यहां की व्यवस्थाओं में कोई सुधार नहीं किया गया है। गुरुवार को यहां अटेंडेंट तो दूर उपचार के लिए आने वाली गर्भवती महिलाएं भी बिना मास्क के वार्ड में बैठी थीं। इसके पलंग पर ही एक साथ कई अटेंडेंट बैठे थे।

लेबर रूम के बाहर अटेंडेंट को बुलाने के लिए जो आया आ रही थी वह भी मास्क नहीं पहने थी। जच्चाखाने के एक भी वार्ड की स्थिति यह नहीं थी कि जहां किसी न किसी प्रसूता के साथ तीन से अधिक अटेंडेंट न हों। केआरएच में आने वाली गर्भवती महिलाओं को स्क्रीनिंग के बाद वार्ड में लिया जाता है और गेट पास से एक ही अटेंडेंट को प्रवेश दिया जाता है लेकिन जच्चाखाना मुरार में गेट पास का नियम ही नहीं है। अब जब कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं तो ऐसी स्थिति में जच्चाखाना मुरार में संक्रमण और बढ़ जाएगा।

मरीज के साथ एक अटेंडेंट के प्रवेश के लिए गेट पास चालू कराएंगे
^जच्चाखाना में कोविड नियमों के तहत व्यवस्था करने के लिए सिविल सर्जन से कहा जाएगा। साथ ही यह भी निर्देश दिए जाएंगे कि एक मरीज के साथ एक ही अटेंडेंट को प्रवेश देने के लिए गेटपास चालू कराएं।
-डॉ. मनीष शर्मा, सीएमएचओ

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