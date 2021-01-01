पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

स्मार्ट सिटी की सूत्र सेवा:अब भोपाल और अशोकनगर के लिए चलेगी बसें; मुख्यमंत्री सात को दिखा सकते हैं बसों को हरी झंडी

ग्वालियर2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

आखिरकार परिवहन विभाग ने ग्वालियर स्मार्ट सिटी डवलपमेंट कार्पोरेशन को ग्वालियर से भोपाल और अशोकनगर बस सेवा शुरू करने का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। स्मार्ट सिटी कार्पोरेशन की तरफ से अधिकृत बस ऑपरेटर को बुधवार को भोपाल और अशोकनगर के लिए परमिट मिल गया है। स्मार्ट सिटी को अभी ग्वालियर से श्योपुर के लिए बस सेवा शुरू करने के लिए परमिट का इंतजार है। इन बसों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 7 फरवरी को हरी झंडी दिखा सकते हैं।

स्मार्ट सिटी की सूत्र सेवा के तहत अभी इंटर सिटी बसें दतिया, गुना, शिवपुरी और इंदौर के लिए चल रही हैं। पिछले महीने बस ऑपरेटर ने चार नई बसों के लिए भोपाल और अशोकनगर के साथ श्योपुर के लिए परमिट मांगा था। वहीं स्मार्ट सिटी की सूत्र सेवा के तहत अभी तक 28 बसें बस ऑपरेटर खरीद चुके हैं। इनमें गुना, दतिया, शिवपुरी, इंदौर के लिए दो-दो बसें चल रही हैं। 13 बसें शहर के लिए खरीदी गई हैं। अब दो बसें भोपाल, दो अशोकनगर के लिए चलेंगी। ये बसें 44 सीटर हैं।

भोपाल एवं अशोकनगर कब जाएंगीं बसें

  • ग्वालियर-भोपाल: रात 8 बजे चलेगी। अगले दिन सुबह 5 बजे भोपाल पहुंचेगी। वहां से रात 8 बजे चलकर अगले दिन सुबह 5 बजे आएगी।
  • ग्वालियर-अशोकनगर: यह बस सुबह 9:05 बजे रवाना होकर साढ़े चार घंटे में अशोकनगर पहुंचेगी। दूसरी बस शाम को 6:10 बजे रवाना होगी।

500 रुपए रहेगा एसी बसों का किराया
ग्वालियर और अशोकनगर के बीच चलने वाली बस सेवा का प्रस्तावित किराया तय कर दिया गया है। ग्वालियर से भोपाल की दूरी 440 किलोमीटर हैं। इसका यात्रियों को 500 रुपए प्रति सवारी किराया देना होगा। ग्वालियर से अशोकनगर की दूरी 250 किलोमीटर है। इसके लिए 250 रुपए प्रति सवारी किराया प्रस्तावित किया गया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser