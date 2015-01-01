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निगम चुनाव:वोटर लिस्ट में अब नाम जुड़ना मुश्किल

ग्वालियर3 घंटे पहले
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नगर निगम चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। शुक्रवार को अफसरों को नामांकन लेने, प्रत्याशी के खर्च और जमानत राशि में हुए बदलाव समझाए गए। संभावना है कि दिसंबर अंत तक अधिसूचना जारी हो सकती है। यदि ऐसा होता है तो 5 सितंबर को 1 जनवरी 2020 की स्थिति में तैयार मतदाता सूची ही अंतिम रहेगी। इसमें नए नाम और नहीं जुड़ सकेंगे। अपर कलेक्टर टीएन सिंह ने कहा कि पहली बार पार्षदों को भी चुनाव का व्यय लेखा प्रस्तुत करना होगा।

शहर में 91 मतदान केंद्र बढ़े... तीन विधानसभाओं की तरह निगम चुनाव में भी कोविड-19 महामारी के कारण 91 सहायक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पहले 66 वार्डों में मतदान केंद्रों की संख्या 1078 थी, जो अब बढ़कर 1169 हो गई है।एक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1000 रहेगी। पंचायत चुनाव में यह संख्या 780 तय की गई है।
सबसे कम मतदाता वार्ड 59 में... नगर निगम के वार्ड 59 हरिसिंह दर्शन सिंह में सबसे कम 7501 मतदाता हैं। वार्ड 18 तिलक वार्ड में कुल मतदाताओं की संख्या 32 हजार 761 है। सभी 66 वार्डों में अंतिम प्रकाशन के वक्त मतदाताओं की संख्या 10 लाख 54 हजार 375 है।

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