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  • Now Plan To Conduct Half yearly Examinations With Open Book Method, 5 To 15% Children In Partial Classes Of Schools In A Month

ऑनलाइन पढ़ाई पर ही रहेगा जोर:अब छमाही परीक्षाएं भी ओपन बुक पद्धति से कराने की योजना,  एक माह में स्कूलों की आंशिक कक्षाओं  में 5 से 15% तक आए बच्चे

ग्वालियर7 मिनट पहले
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प्रतिकात्मक फोटो

कोरोना संक्रमण के बाद पूरी तरह से छह माह बंद रहे स्कूलों में पढ़ाई का माहौल बनाने के लिए सरकार ने अक्टूबर में आंशिक रूप से बच्चों को बुलाने और कोरोना संक्रमण की गाइडलाइन का पालन करते हुए उन्हें छोटे-छाेटे समूहों में बांटकर उन्हें मार्गदर्शन देने के लिए कहा था।

इस एक माह में सरकारी व प्राइवेट स्कूल खुले, शिक्षक और अन्य स्टाफ भी पहुंचा लेकिन बच्चे कम संख्या में ही आए। प्राइवेट स्कूलों में पहुंचने वाले बच्चाें की संख्या 5 से 10% तक ही रही। सरकारी स्कूलों में यह संख्या 15% तक पहुंच गई थी।

सरकारी स्कूलों में आने वाले ज्यादातर बच्चे परीक्षा फॉर्म तथा प्रवेश से जुड़ी औपचारिकता पूरी करने पहुंचे थे। इसके बाद अब छमाही परीक्षा के लिए ओपन बुक पद्धति लागू करने पर विचार चल रहा है। इस पर एक दो दिन में निर्णय होने की संभावना है।

प्राचार्य बोले- सरकार की गाइड लाइन का इंतजार
प्रगति विद्यापीठ के संचालक राहुल श्रीवास्तव का कहना है कि आंशिक रूप से बच्चों को बुलाकर मार्गदर्शन देना था, लेकिन 5 से 10% बच्चे ही स्कूल आए। छमाही परीक्षाएं भी ली गई हैं, इनमें ऑनलाइन और घर से काॅपी लिखकर लाने का विकल्प दिया गया था। दीपावली बाद सरकार की गाइडलाइन के बाद ही तय की जाएगी।

केंद्रीय विद्यालय क्र. 1 के प्राचार्य जीके द्विवेदी का कहना है कि मात्र 5% बच्चे ही स्कूल आए होंगे। अभिभावक अभी बच्चों को भेजने के मामले में डरे हुए हैं। लगता है कि इस सत्र की पढ़ाई ऑनलाइन ही हो पाएगी। बच्चों का पीरियोडिक टेस्ट ऑनलाइन ही आयोजित किया गया था।

लिटिल एंजेल्स स्कूल की प्राचार्य शबाना रेहान का कहना है कि हमने स्कूल खोले, बच्चों को बुलाने का प्रयास किया लेकिन अभिभावकों ने इसके लिए अनुमति नहीं दी। नवंबर में छमाही परीक्षाएं ऑनलाइन ही आयोजित की जाएंगीं।

जिले में 9 से 12 के 1 लाख छात्र

जिले में 141 सरकारी हायर सेकंडरी और हाईस्कूल हैं जबकि 457 प्राइवेट स्कूल हैं। इनमें एक लाख छात्र कक्षा 9 से 12 में पढ़ाई करते हैं। इनमें से 10-15 हजार छात्र स्कूलों में मार्गदर्शन लेने के लिए पहुंच पाए हैं।

एडीपीसी अशोक दीक्षित का कहना है कि सरकारी स्कूलों में 15 से 20% तक बच्चे आए हैं। हमें इससे ज्यादा बच्चे आने की उम्मीद थी। अब लगता है कि इस सत्र में आगे ऑनलाइन पढ़ाई के विकल्प को अपनाना पड़ सकता है। लोक शिक्षण संचालनालय ने इसके लिए तैयारी शुरू की है जिले के 1600 शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए 40 मास्टर ट्रेनर के नाम मांगे हैं।

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