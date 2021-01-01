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कोरोना से राहत:चौथे दिन दो अंकों में पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या; 14 नए संक्रमित मिले

ग्वालियर2 घंटे पहले
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कोरोना संक्रमण की जांच फरवरी में कम हो रही है। इसके बाद भी कोरोना के नए संक्रमित मरीज रोज मिल रहे हैं। 30 जनवरी के बाद से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या एक अंक में आ रही थी। बुधवार को फिर कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर दो अंकों में आ गई है। जिले में बुधवार को 14 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं।

इनमें जीआरएमसी की वायरोलॉजीकल लैब की जांच में 11, जेएएच के रेपिड एंटीजन की जांच में 1, जिला अस्पताल की रेपिड एंटीजन टेस्ट और प्राइवेट लैब की जांच में 1-1 मरीज को कोरोना होने की पुष्टि हुई है। इनको मिलाकर जिले में 17819 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 306 लोगाें की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है। बुधवार को कुल 634 सैंपलों की जांच हुई। जबकि 615 लोगों के सैंपल लिए गए। 6 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। यहां बता दें कि ग्वालियर में प्रतिदिन 1000 सैंपल लेने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

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