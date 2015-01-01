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कार्रवाई:ट्रांसपोर्ट नगर में तेल के नमूने लिए, सुपारी फैक्ट्री सील की

ग्वालियरएक घंटा पहले
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  • ट्रांसपोर्ट नगर में तेल के नमूने लिए, सुपारी फैक्ट्री सील की

शहर में मिलावटी वस्तुएं बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए गठित किए गए खाद्य सुरक्षा दल ने गुरुवार को ट्रांसपोर्ट नगर में दो स्थानों पर कार्रवाई की। यहां पर एक फर्म से राइस ब्रॉन ऑइल और सरसों के तेल के नमूने लिए गए। वहीं सुपारी फैक्ट्री पर कार्रवाई के लिए फैक्ट्री मालिक नहीं आया और न ही फैक्ट्री खुलवाई। टीम ने इस फैक्ट्री को सील कर दिया है।

डिप्टी कलेक्टर संजीव खेमरिया के अनुसार ट्रांसपोर्ट नगर में फर्म सेंचुरी मार्केटिंग के निरीक्षण के लिए टीम पहुंची थी। इसका गेट अंदर से बंद था। प्रयास करने के बाद भी गेट नहीं खाेला गया। इसके बाद इस फर्म के बगल में स्थित अन्य फर्म के कर्मचारी से फर्म मालिक का फोन नंबर लेकर संपर्क किया गया।

इसके बाद फर्म का गेट खोला गया। यहां पर तीन टैंकरों में इकट्‌ठे किए गए राइस ब्रॉन ऑइल तथा सरसों के तेल के सेंपल लिए गए। इसके बाद सुपारी फैक्ट्री विकास इंटरप्राइजेज पर टीम के सदस्य पहुंचे। फैक्ट्री मालिक से संपर्क करने के बाद भी फैक्ट्री का ताला नहीं खोला गया। इसके बाद टीम ने इस फैक्ट्री को सील कर दिया।

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