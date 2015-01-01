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शिक्षा:श्रीराम काॅलेज समूह के एमबीए प्रथम वर्ष के छात्रों का हुआ ओरिएंटेशन कार्यक्रम

ग्वालियरएक घंटा पहले
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श्रीराम काॅलेज समूह द्वारा एसआरआईआईटी काॅलेज में एम.बी.ए. प्रथम वर्ष में प्रवेशित छात्रों का ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर संस्थान के निदेशक प्रो. पवन अग्रवाल ने विद्यार्थियों को संस्थान में होने वाली गतिविधियों एवं अन्य सुविधाओं जैसे कम्प्यूटर लैब, स्पोर्ट्स व प्लेसमेंट सुविधा के बारे में सविस्तार बताया।

इस अवसर पर संस्थान के कार्यपालन अधिकारी श्री अविनाश शर्मा ने कहा कि एमबीए का अर्थ है ‘मैं भी आत्मनिर्भर’। इस अवसर पर संस्थान के उपाध्यक्ष जितेंद्र शर्मा, सचिव हरेन्द्र शर्मा, कार्यकारी सदस्य शिवांगी शर्मा एवं संस्थान के पूर्व छात्र श्री तारिक अहमद (सीनियर मेनेजर एप्पल काॅर्पाेरेशेन) ने आॅनलाईन माध्यम से छात्रों को संबोधित किया।

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