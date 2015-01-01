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प्रस्तुति:नाटक में दिखाया कुम्हार का दर्द

ग्वालियरएक घंटा पहले
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  • माई सेल्फ नारी समूह ने किया "रोशनी कुम्हार की' नाटक का मंचन

एक कुम्हार के परिवार के सभी सदस्य दीपावली के लिए दीपक तैयार कर रहे हैं। बेटी-बेटे के जिम्मे मिट्टी लाने का काम है। पिता इस मिट्टी को दीपक का आकार देता है और मां इन्हें बेचने के लिए दिनभर एक घर से दूसरे घर जाती है। हर दीपावली पर लाखों उम्मीद लिए ऐसे ही परिवार की कहानी को माई सेल्फ नारी समूह के कलाकारों ने नाटक के माध्यम से दिखाया। "रोशनी कुम्हार की' नाटक का मंचन निम्बालकर की गोठ में किया गया। इससे संदेश दिया कि दीपावली पर दूसरे का घरों में रोशन करने वाले कुम्हार के घर तभी खुशियां आएंगी, जब हम सभी उनके बनाए दीये खरीदेंगे। ज्यादा लोग नाटक को देख सकें, इसलिए इसको सोशल मीडिया पर भी अपलोड किया गया।

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