पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

घर से बाजार तक खुशियों का समागम:सोना-चांदी के आभूषणों के साथ बर्तन भी जमकर बिके

ग्वालियरएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • मिठाई और सूखे मेवे की दुकानों पर लगी रही लोगों की भीड़

सराफा और बर्तन बाजार के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स-ऑटोमोबाइल और कपड़ा बाजार में गुरुवार को खुशियों की धनवर्षा हुई। शुक्रवार को धनतेरस के साथ छोटी दीपावली भी मनाई जाएगी। लोगों ने शगुन के लिए मुहूर्त और अपनी जरूरत के मुताबिक खरीदारी की।

कारोबारियों के अनुसार टू-व्हीलर, फोर व्हीलर, एलसीडी-एलईडी, लैपटॉप, मोबाइल फोन, इंडक्शन कुकर, स्टील-पीतल के बर्तनों की बिक्री बेहतर रही। सराफा कारोबारियों के अनुसार दीपावली के बाद शादियां शुरू होंगी, इसे देखते हुए गहनों का भी अच्छा कारोबार हुआ। त्योहार पर उपहार में देने के लिए सूखे मेवे और मिठाई की दुकानों पर अच्छी-खासी खरीदारी हुई।

सूखे मेवों की डिमांड
दीपावली के लिए घरों के लिए और उपहार में देने सूखे मेवों की बेहतर मांग रही। चूंकि इस साल लोग कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। मेवे इम्युनिटी बूस्टर कहे जाते हैं। इस कारण बिक्री 900 क्विंटल पर पहुंच गई है। कारोबारियों द्वारा इन्हें खुले के साथ गिफ्ट पैक दोनों में उपलब्ध करवाया जा रहा है।

नामचीन कंपनियां हाइजीन पैंकिंग में लेकर आईं मिठाइयां
कोरोना काल में खुली मिठाइयां खरीदने से बच रहे लोगों के लिए नामचीन कंपनियां दीपावली पर हाइजीन पैकिंग में मिठाई लेकर आई हैं। कारोबारी मनोज अग्रवाल ने बताया कि त्योहारों के लिए काजू डोंडा बर्फी, काजू बर्फी, बेसन लड्‌डू, पंजीरी लड्‌डू और रसगुल्ला लाए गए हैं। इनकी कीमत 170 से 800 रुपए प्रति किलो है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली में संक्रमण से 24 घंटे में रिकॉर्ड 104 मौतें; कांग्रेस नेता सचिन पायलट संक्रमित - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें