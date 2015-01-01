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सोनचिरैया अभयारण्य:23 गांवाें से पाबंदियां हटाने की सिफारिश, 10 दिन में अधिसूचना होगी जारी

ग्वालियरएक घंटा पहले
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सोनचिरैया अभयारण्य (फाइल फोटो)

38 साल पहले घाटीगांव में बनाए गए सोनचिरैया अभयारण्य के करीब 22 फीसदी क्षेत्र काे डी-नोटिफाई करने के लिए राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। कुल 512 वर्ग किलाेमीटर क्षेत्र में बने इस अभयारण्य में से 111.73 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को बाहर किया जाएगा। बाेर्ड की अनुशंसा मिलने के बाद वन विभाग ने डी-नोटिफिकेशन की अधिसूचना का प्रारूप तैयार कर शासन को भेज दिया है। उम्मीद की जा रही है कि अगले 10 दिन में यह अधिसूचना जारी हो जाएगी।

इस कदम से अभयारण्य क्षेत्र में बसे 23 गांवाें में रहने वाले लाेगाें काे उनके जरूरी हक मिलेंगे। वे जमीनों को खरीद- बेच सकेंगे। नए निर्माण कर सकेंगे और डी-नाेटिफाई होने वाले क्षेत्र में सड़क एवं दूसरे अधोसंरचनात्मक विकास कार्य किए जा सकेंगे। अधिसूचना जारी के बाद सोनचिरैया अभयारण्य का कुल एरिया 400.27 वर्ग किलोमीटर रह जाएगा।

अब इन कामों से हटाई जाएगी रोक

  • सोनचिरैया अभयारण्य में बसे 23 गांवों में पाबंदियां हटेंगी। ग्रामीण कृषि एवं आवासीय जमीन खरीद-बेच सकेंगे।
  • सभी तरह के निर्माण कार्य और शासकीय प्राेजेक्ट भी संबंधित क्षेत्र में लागू हाे सकेंगे।
  • गिरवाई क्षेत्र में 107 छोटी-छोटी फैक्ट्रियां बंद हैं। इन्हें भी चालू करना आसान हो जाएगा।
  • पनिहार से पगारा तक ओर आमई से आमा तक रोड का निर्माण हो सकेगा।

अधिसूचना जारी होगी
राष्ट्रीय वन्य प्राणी बोर्ड ने सोनचिरैया अभयारण्य के डी-नोटिफिकेशन के लिए अनुशंसा कर दी है। राज्य शासन जल्द अधिसूचना जारी करेगा।
-आलोक कुमार, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी मप्र

4 साल से अटका था मामला
सोनचिरैया अभयारण्य के 22 % क्षेत्र से पाबंदियां हटाने के लिए 4 साल से प्रयास हो रहे थे, लेकिन कभी नक्शे ताे कभी दूसरी आपत्तियाें के कारण पहले राज्य वन्य प्राणी बाेर्ड और बाद में राष्ट्रीय वन्य प्राणी बाेर्ड में यह मामला अटका रहा। पिछले सप्ताह राष्ट्रीय बाेर्ड की बैठक में सदस्यों ने प्रस्तावित क्षेत्र काे डी-नोटिफाई करने के लिए अनुशंसा दे दी।

ये गांव होंगे बाहर
गिरवाई, चक गिरवाई, कोटा लश्कर, बरा, नयागांव, पनिहार, रायपुर, बरई, मालीपुरा, सुजवाया, तिघरा, बिठौली, महाराजपुरा, ओडपुरा, सौजना, घाटीगांव, धुंआ, जखौदी, खितैरा, बसईकला, समेड़ी, कालाखेत और रामपुरा।

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