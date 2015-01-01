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व्यवस्था:हाई कोर्ट में 3 दिसंबर को हाेगी नियमित सुनवाई

ग्वालियर3 घंटे पहले
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जिला न्यायालय के बाद अब हाई कोर्ट में भी नियमित सुनवाई की रूपरेखा तैयार कर दी गई है। मप्र हाई कोर्ट की स्पेशल कमेटी ने इस संबंध में निर्णय लिया है। 3 दिसंबर को हाई कोर्ट में सुनवाई होगी, जिसमें केवल रिट अपील, रिट पिटीशन, क्रिमिनल व सिविल अपील की ही सुनवाई होगी। हालांकि इसमें भी दोनों पक्षों के वकीलों को आवेदन देना होगा। यदि किसी मामले में सीनियर एडवोकेट पैरवी करेंगे तो उनका नाम भी आवेदन में लिखना होगा।

कोर्ट में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए कोर्ट रूम में वकीलों को सीमित संख्या में प्रवेश दिया जाएगा। यहां तक की किसी भी वाहन को कोर्ट परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 3 दिसंबर को सुनवाई के बाद स्पेशल कमेटी एक बार पुन: स्थितियों का आंकलन करने के बाद निर्णय लेगी कि अगली नियमित सुनवाई किस तारीख को होगी।

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