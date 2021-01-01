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स्कूल संचालक की जेब से 60 हजार चोरी:ऑटो में गुटखा थूकने के बहाने जेब पर रखा हाथ हटवाया और चुरा लिए रुपए

ग्वालियरएक घंटा पहले
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प्रतीकात्मक फोटो- - Dainik Bhaskar
प्रतीकात्मक फोटो-
  • स्टेशन से गोला का मंदिर के बीच रास्ते पर हुई वारदात
  • ऑटो में सवार दो युवकों पर संदेह, बिना किराया दिए भागे

बच्चों की कोचिंग फीस के लिए रुपए लेकर आए स्कूल संचालक ने स्टेशन से गोला का मंदिर के लिए ऑटो किराए पर लिया। ऑटो में पहले से दो युवक बैठे थे। स्कूल संचालक लगातार जेब पर हाथ रखा था। पर एक युवक ने गुटखा थूकने के बहाने स्कूल संचालक के हाथ ऊपर करवाए और जेब से 60 हजार रुपए पार कर दिए। इसके बाद युवक ऑटो से बिना किराया दिए उतरकर चले गए। वारदात रविवार शाम स्टेशन से गोला का मंदिर चौराहा के बीच की है। जब गोला का मंदिर चौराहा पर स्कूल संचालक उतरा तो घटना का पता लगा। पुलिस ने मामला जांच में ले लिया है।

भिंड के सोनी गांव निवासी प्रहलाद शर्मा पुत्र रामजीलाल शर्मा स्कूल संचालक हैं। सोनी भिंड में ही उनका स्कूल है। पर उनके बच्चे और पत्नी ग्वालियर के गोला का मंदिर स्थित हनुमान कॉलोनी में रहते हैं। बच्चे यहीं इंजीनियरिंग व नीट की तैयारी कर रहे। उन्हें बच्चों की कोचिंग फीस जमा करनी थी इसलिए वह रविवार को भिंड से 60 हजार रुपए लेकर ग्वालियर आए थे। रेलवे स्टेशन से वह ऑटो एमपी 07 आर-8606 गोला का मंदिर के लिए सवार हुए थे। ऑटो में पहले से ही दो युवक बैठे हुए थे। मेला ग्राउण्ड के पास पहुंचते ही दोनों युवक ऑटो से उतरे और बिना किराया दिए चले गए। जब वह गोला का मंदिर चौराहे पर पहुंचे तो पता चला कि उनकी जेब में रखे 60 हजार रुपए गायब हैं। उन्होंने शोर भी मचाया, लेकिन ऑटो चालक गाड़ी लेकर निकल गया। उन्होंने सिर्फ ऑटो का नंबर ही नोट किया था।

इस तरह दिया वारदात को अंजाम

सकूल संचालक ने बताया कि ऑटो में उनसे पहले दो युवक और बैठे थे। स्कूल संचालक कॉर्नर की सीट पर बैठ गए। एक हाथ उनकी जैकेट की जेब पर रखा था। तभी बीच में बैठे युवक ने गुटखा थूकने की कहकर मुंह ऑटो से बाहर निकाला। इस कारण स्कूल संचानक को जेब से हाथ उठाकर ऊपर ऑटो की छत पर लगे लोहे का एंगल पकड़ना पड़ा। तभी युवक ने वारदात को अंजाम दे दिया। इसके चंद सेकंड बाद दोनों युवकों ने मेला ग्राउंड के सामने ऑटो रुकवाया और उतरकर चले गए। उन्होंने किराया भी नहीं दिया। गोला का मंदिर पर उतरने के बाद जब जेब चेक की तो चोरी का पता लगा। सकूल संचालक ने बताया कि ऑटो चालक का उन युवकों से किराया नहीं लेना और मेरे शोर मचाने के बाद बिना रूके भाग जाना संदेह पैदा करता है कि वह भी वारदात में शामिल है।

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