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जेयू:कॉलेजों ने परीक्षा संचालन शुल्क जमा नहीं किया तो अटक जाएगा परिणाम

ग्वालियर2 दिन पहले
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  • जेयू प्रबंधन ने बीएड कॉलेजों के प्राचार्यों को चेतावनी पत्र भेजा

बीएड चौथे सेमेस्टर का रिजल्ट तभी घोषित किया जाएगा जब कॉलेज संचालक परीक्षा संचालन शुल्क लीड कॉलेज में जमा कर देंगे। अन्यथा इसका खमियाजा छात्रों को भुगतना होगा। जेयू ने इस कॉलेज के प्राचार्यों को इस तरह का पत्र भेजा है कि कॉलेज संचालकों ने अगर बुधवार तक परीक्षा संचालन शुल्क जमा नहीं किया तो ऐसे कॉलेज के छात्रों का रिजल्ट रोक दिया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि कोरोना संक्रमण की वजह से इस बार सभी कोर्सों की परीक्षा ओपन बुक पद्धति से कराई गई है। परीक्षा कराने का जिम्मा जिले के लीड कॉलेजों को दिया गया था। उन्होंने ही कॉपी संग्रहण केंद्र बनाकर कॉपियों का संग्रह कराया और इसके बाद मूल्यांकन भी इन्हीं कॉलेजों के द्वारा कराया गया। कॉलेजो की ओर से मूल्यांकन करवाकर अंक यूनिवर्सिटी को भेज दिए गए थे और यूनिवर्सिटी को रिजल्ट घोषित करना है।

कॉलेजों ने जमा नहीं किया शुल्क
कॉलेजों से प्रति छात्र 188 रुपए का परीक्षा संचालन शुल्क लिया जाता है। इस शुल्क का उपयोग परीक्षा संबंधित तैयारियों का खर्च किया जाता था। परीक्षा ओपन बुक पद्धति से हुई है। इसलिए खर्च कॉपी संग्रहण केंद्रों को बनाने और उनसे कॉपियां इकट्ठी करवाकर मूल्यांकन के लिए भेजने पर खर्च हुआ है। यूजी कोर्सों का रिजल्ट घोषित किया है, इनमें कुछ कॉलेज के संचालकों ने परीक्षा संचालन शुल्क जमा नहीं किया है। इसलिए जेयू में बीएड चौथे सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित करने से पहले प्राचार्यों को पत्र भेजा है कि वह प्रति छात्र 188 रुपए के हिसाब से परीक्षा संचालन शुल्क जमा करवा दें अन्यथा उनके कॉलेज के छात्रों का रिजल्ट घोषित नहीं किया जाएगा।

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