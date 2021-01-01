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  • Road Tax Exemption Set For Tuning Of Scindia Shivraj, But Written Order Is Stuck On Auto Mobile Sector

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व्यापार मेले में राहत की आस:सिंधिया-शिवराज की ट्यूनिंग से रोड टैक्स में छूट मिलना तय, पर लिखित आदेश पर अटका ऑटो मोबाइल सेक्टर

ग्वालियर37 मिनट पहले
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ग्वालियर व्यापार मेला की तैयारियां शुरू हो गई हैं। झूला सेक्टर में व्यापारी झूला लेकर पहुंच गए हैं, सिर्फ इंतजार है तो मेला की लिखित घोषणा का - Dainik Bhaskar
ग्वालियर व्यापार मेला की तैयारियां शुरू हो गई हैं। झूला सेक्टर में व्यापारी झूला लेकर पहुंच गए हैं, सिर्फ इंतजार है तो मेला की लिखित घोषणा का
  • बीते साल सिंधिया और कमलनाथ की तकरार में अटका था मामला
  • 10 फरवरी को हो सकता है मेले का उद्घाटन

ग्वालियर व्यापार मेले का उद्घाटन 10 फरवरी को हो सकता है, पर मेले की जान ऑटो मोबाइल सेक्टर को लेकर अभी भी अटकलें ही लगाई जा रही हैं। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और CM शिवराज के बीच अच्छी ट्यूनिंग से वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स में 50 फीसदी की छूट मिलना तय है। आश्वासन भी मिल चुका है, लेकिन लिखित आदेश नहीं आने से ऑटो मोबाइल कारोबारी गफलत में हैं। संभावना है, जल्द आदेश आ जाएंगे, क्योंकि आदेश आने के बाद ही स्थिति साफ हो सकेगी।

तीन दिन पहले कलेक्टोरेट में आपदा प्रबंधन समिति की दूसरी बैठक में मेला लगे यह फैसला लिया गया। आपदा प्रबंधन समिति के सभी सदस्यों ने मेला लगाने पर सहमति दी। इस आधार पर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने प्रस्ताव तैयार किया है, इसे सरकार के पास भेजा गया है।

मेला सचिव निरंजन लाल श्रीवास्तव ने कहा, मेले की तैयारियों से जुड़े कई काम जैसे टेंडर बुलाने, दुकानों के आवंटन आदि में समय लगेगा, पर यह बात तो साफ हो गई है कि मेले में ऑटो मोबाइल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए रोड टैक्स में 50 फीसदी की छूट मिलने पर सहमति बन गई है। जल्द ही, लिखित आदेश आ जाएंगे। सीएम ने खुद मामले में सहमति दी है, पर खुले तौर पर घोषणा नहीं होने से व्यापारी गफलत में हैं।

पिछले साल सिंधिया - कमलनाथ की टशन में अटका था मामला

ग्वालियर व्यापार मेला सिंधिया घराने की देन है। अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम शिवराज के बीच संबंध अच्छे हैं, इसलिए रोड टैक्स पर छूट में ज्यादा परेशानी नहीं आएगी, लेकिन बीते साल 2020 में सिंधिया और तत्कालीन सीएम कमलनाथ के बीच तकरार के चलते छूट मिलने में देर हो गई थी। उसके बाद भी ऑटो मोबाइल सेक्टर में करोड़ों का कारोबार हुआ था।

छूट मिलने पर यह होगा फायदा

मेले में लगने वाला ऑटो मोबाइल सेक्टर ऐसे ही चर्चित नहीं है। प्रदेश के सबसे बड़े मेला में इसका नाम आता है। वाहनों की ख्ररीद के हिसाब देश का बड़ा मेला माना जाता है, पर यह समझना भी जरूरी है कि यहां इतने वाहन क्यों बिकते हैं?

  • किसी भी वाहन की खरीद पर वाहन मूल्य का 7 प्रतिशत रोड टैक्स परिवहन विभाग में जमा करना होता है। यदि 1 लाख रुपए का वाहन खरीदा, तो 7 हजार रुपए रोड टैक्स जमा करना होता हैं। ऐसे में यदि सरकार 50 फीसदी रोड टैक्स की छूट देती है, तो एक लाख रुपए के वाहन पर सिर्फ 3500 रुपए जमा करने होंगे। इससे साढ़े तीन हजार रुपए की बचत हो जाएगी। इसी तरह 10 लाख की कार पर 35000 रुपए तक की बचत होगी।

कारोबारियों को होगा लाभ

कैट के प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र जैन के मुताबिक आपदा प्रबंधन कमेटी ने मेला लगाने पर सहमति प्रदान की। इससे 3500 कारोबारियों को लाभ होगा। वहीं, चैंबर ऑफ कॉमर्स के मानसेवी सचिव डॉ. प्रवीण अग्रवाल का कहना है कि प्राधिकरण मेले के हर दरवाजे पर सैनिटाइजर मशीन लगाए। मास्क भी उपलब्ध करवाए जाएं। इससे कोरोना से आम लोगों व व्यापारियों का बचाव होगा।

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