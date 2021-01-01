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दो नई शुरूआत:10 महीने से बंद नौकायन शुरू, मेले में खान-पान से आने लगी रंगत

ग्वालियर2 घंटे पहले
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दो नई शुरूआत - Dainik Bhaskar
दो नई शुरूआत
  • करीब 10 माह से सूने पड़े बैजाताल में नौकायन सुविधा बहाल हो गई

मनोरंजन के लिए रविवार से शहर में दो नई शुरूआत हो गईं। करीब 10 माह से सूने पड़े बैजाताल में नौकायन सुविधा बहाल हो गई। अवकाश की वजह से पहले ही दिन यहां बड़ी संख्या में सैलानियों ने नौकायन का लुत्फ लिया। उधर, सरकार के आदेश के इंतजार में अटके ग्वालियर व्यापार मेला परिसर में खान-पान की दुकानें खुलने लगीं हैं। पहले दिन ही लोग यहां परिवार के साथ पहुंचे। बड़ों ने खान-पान और बच्चों ने झूलों का मजा लिया।

बैजाताल: पहले दिन 600 लाेगाें ने की बोटिंग

बैजाताल में दस महीने से बंद बाेटिंग रविवार से फिर शुरू की गई। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सांसद विवेक शेजवलकर और विधायक डाॅ. सतीश सिंह सिकरवार ने इसका शुभारंभ किया। पहले दिन 6 घंटे में 600 लोगों ने नाैकायन का लुत्फ उठाया। इससे नगर निगम को 12 हजार रुपए की आय हुई। अतिथियाें ने शिकारानुमा बाेट में सैर की लेकिन इस दाैरान फोटो खिंचवाने के लिए भाजपा और कांग्रेस के नेता भी उसमें सवार हो गए। किसी काे भी लाइफ जैकेट नहीं देने से खतरा बना रहा। मंत्री और सांसद ने बाेटिंग के दाैरान सुरक्षा पर ध्यान देने की बात कही।

मेला: फूड सेक्टर में खुलने लगीं दुकानें

ग्वालियर व्यापार मेले की शुरूआत फूड सेक्टर से होने लगी है। मेले में मेरठ के व्यापारी द्वारा जैन सॉफ्टी कॉर्नर के बाद अब हरिद्वार चाट सेंटर भी चालू हो गया है। दूसरी दुकानों का भी काम चल रहा है और बुधवार तक दूसरी 10 दुकानें खान-पान की शुरू हो जाएंगी। झूला सेक्टर में भी काम शुरू हो गया है। झूला कारोबारी महेंद्र भदकारिया का दावा है कि 5 फरवरी तक कई झूले सैलानियों के लिए शुरू कर दिए जाएंगे। वहीं, मेला लगने की जानकारी के साथ अब लोगों ने भी वहां पहुंचना शुरू कर दिया है। रविवार को कई लोगों ने खान-पान का मजा लिया।

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