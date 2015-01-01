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कार्रवाई:4 दूध डेयरी और एक घी कारोबारी के यहां से लिए नमूने

ग्वालियर4 घंटे पहले
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खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की दो टीमों ने गुरुवार को शहर के अलग-अलग स्थानों पर संचालित चार दूध डेयरी और एक घी की दुकान की जांच की। अभिहित अधिकारी संजीव खेमरिया ने बताया कि बंशीपुरा स्थित गोस्वामी और जगदीश डेयरी से दूध-घी, बड़ागांव में सीताराम डेयरी से मावा-घी, छप्परवाला पुल स्थित सरदार जी फ्रोजन एवं दूध डेयरी से घी का नमूना लिया गया। इसके बाद टीम दाल बाजार पहुंची। यहां पर कड़ावा घी के कारोबारी से घी का नमूना लिया।

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