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प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट देरी से:चुनाव के कारण श्रमोदय स्कूल के रिजल्ट में देरी

ग्वालियर3 घंटे पहले
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महाराजपुरा क्षेत्र में संचालित आवासीय श्रमोदय स्कूल में प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट इस बार देरी से आएगा। इसका कारण वरिष्ठ अफसरों के चुनाव में व्यस्त होना है। स्कूल में कक्षा 6 की 160, 7 से 9 तक में कुल 32 सीट खाली हैं।

इनके लिए जिले के 11 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई थी, इसमें 1333 छात्र शामिल हुए थे जबकि 256 गैर हाजिर रहे थे। बताया जाता है कि परीक्षा का रिजल्ट अक्टूबर माह के अंत में आना था पर ऐसा नहीं हो सका है। रिजल्ट अब 10 नवंबर के आसपास आने की उम्मीद है।

उल्लेखनीय है कि उक्त आवासीय स्कूल में निर्माण व अन्य श्रमिकों के बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। भोजन सुविधा भी सरकार मुहैया कराती है। वर्तमान में 1120 छात्र स्कूल में प्रवेशरत हैं।

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