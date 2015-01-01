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सिद्धचक्र महामंडल:ग्वालियर में सिद्धचक्र महामंडल विधान और विश्व शांति यज्ञ 22 से

ग्वालियर22 मिनट पहले
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उप नगर ग्वालियर के लोहा मंडी स्थित जैन मंदिर जहां कार्यक्रम होगा

उप नगर ग्वालियर के लोहमंडी स्थित लाला गोकुलचंद जैसवाल दिगंबर जैन मदिर में सिद्धो की आराधना करने के लिए सिद्धचक्र महामंडल विधान महोत्सव एवं विश्वशांति महायज्ञ महोत्सव 22 से 30 नवम्बर को होने जा रहा है। शाम को आरती, प्रवचन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम होगे।

मंगल कलश एवं ध्वजरोहण के साथ महोत्सव शुरू होगा

मंदिर समिति के अध्यक्ष पदमचंद्र जैन ने बताया कि सिद्धचक्र महामंडल विधान महोत्सव का शुभारंभ 22 नवम्बर को सुबह 5.50 बजे से देव आज्ञा आचार्य निमंत्रण, मंगल कलश शोभयात्रा राजेश जैन, पदमचंद्र जैन के निवास से कार्यक्रम स्थल पर परिक्रमा लागाकर कार्यक्रम शुरू होगा। मदिर में 8 बजे से ध्वजरोहण, इंद्र प्रतिष्ठा मंडप प्रतिष्ठा, एवं भगवान का अभिषेक व शांतिधार होगी। इंद्र इंद्राणियो के द्वारा सिद्धचक्र महामंडल विधान का पूजन किया जाएगा।

दो के गुणित में होगी रोज पूजा-आराधना

जैन समाज के प्रवक्ता सचिन जैन ने बताया कि सिद्धचक्र मंडल की पूजा कई चरणों में होगी, जैसे पहले दिन 8, दूसरे दिन 16, तीसरे दिन 32, चौथे दिन 64, पांचवें दिन 128, छटे दिन 256, सातवें दिन 516 और आठवें दिन 1008 अर्घ्य दिए जाएंगे। इसके साथ ही अनुष्ठान की पूर्णाहुति होगी।

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