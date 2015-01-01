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ट्रेन से युवक लापता:हैदराबाद से ट्रेन से पिता के साथ तेलंगाना एक्सप्रेस से आगरा जा रहा सॉफ्टवेयर इंजीनियर लापता

ग्वालियर14 मिनट पहले
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प्रतिकात्मक फोटो

बीती रात हैदराबाद से तेलंगाना एक्सप्रेस से आगरा जा रहा साॅफ्टवेयर इंजीनियर देवेंद्र सिंह लापता हो गया। देवेंद्र के साथ पिता दिलीप सिंह भी इसी ट्रेन के दूसरे कोच में सफर कर रहे थे, लेकिन जब बेटा आगरा स्टेशन पर नहीं उतरा तो जीआरपी थाना आगरा में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है।

जीआरपी से मिली जानकारी के अनुसार देवेंद्र (27) साॅफ्टवेयर इंजीनियर है। जीआरपी और आरपीएफ झांसी से लेकर आगरा तक के स्टेशनों के सीसीटीवी कैमरे की रिकार्डिंग देख रही है। लेकिन अभी तक सुराग नहीं लग सका है। जीआरपी ने बताया कि दिलीप कुमार दौसा राजस्थान के रहने वाले हैं।

वह हैदराबाद में मारबल का काम करते हैं। उनके साथ इंजीनियर बेटा भी रहता था। दीवाली के चलते वह बेटे के साथ आगरा त्योहार मनाने के लिए जा रहे थे। पिता स्लीपर कोच एस-6 की 63 नंबर सीट पर सफर कर रहे थे। जबकि बेटा देवेंद्र एस-5 कोच के 34 नंबर सीट पर था।

पिता के अनुसार रात में बेटे के पास जाकर खाना भी खाया गया। इसके बाद सोने अपने कोच पर चले गए। जीआरपी के अनुसार पिता ने आखिरी बार ग्वालियर में बेटे को कोच में देखा था।

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