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रेलवे:30 से जीटी एक्सप्रेस सहित कुछ ट्रेनों का बदलेगा समय

ग्वालियर3 घंटे पहले
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रेलवे कुछ ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने के साथ समय में बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। रेलवे द्वारा जीरो बेस्ड समय सारिणी बनाई जा रही है।

इससे जीटी एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों की समय सारिणी में बदलाव होगा। ऐसे ट्रेनों की समय सारिणी को रेलवे 30 से पहले जारी कर देगा। सर्दियों के सीजन में भी रेलवे का लक्ष्य समय पर ट्रेनें चलाने का है। जिससे यात्रियों के समय की बर्बादी नहीं हो।

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