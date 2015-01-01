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जीआरएमसी:स्टेट कोटे की दूसरे राउंड की काउंसिलिंग शुरू, 11 सीटें भरी

ग्वालियर4 घंटे पहले
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जीआरएमसी सहित प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में यूजी में प्रवेश के लिए स्टेट कोटे की दूसरी राउंड की काउंसिलिंग गुरुवार को प्रारंभ हो गई। पहले दिन ही 18 सीटों में से 11 सीटें भर गईं। यह काउंसिलिंग 20 दिसंबर तक चलेगी।

जीआरएमसी में ऑल इंडिया कोटे की जीआरएमसी में 27 सीटें हैं, इनमें से सिर्फ 21 सीटें ही भर पाई हैं। छह सीटें खाली रह गईं। उक्त काउंसिलिंग 20 दिसंबर को समाप्त हो जाएगी। इसके बाद मॉपअप राउंड चलेगा।

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