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असुरक्षित सवारी वाहन:वृद्ध की जेब से 10 हजार रुपए चोरी कर भागा, पुलिसकर्मियों ने पीछा किया तो फेंक दिए

ग्वालियर2 घंटे पहले
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वृद्ध को रुपए लौटाने के बाद उनके बेटे के साथ दाेनों सिपाही। - Dainik Bhaskar
वृद्ध को रुपए लौटाने के बाद उनके बेटे के साथ दाेनों सिपाही।
  • रॉक्सी पुल के पास की घटना, बेटे के साथ अस्पताल जा रहे थे

बेटे के साथ टेंपो में सवार 80 वर्षीय वृद्ध की जेब से एक बदमाश 10 हजार रुपए चोरी कर भागा। वृद्ध के शोर मचाने पर पास ही में तैनात पुलिसकर्मी बदमाश के पीछे दौड़े। पुलिसकर्मियों को पीछे आता देख बदमाश सड़क पर रुपए फेंककर भाग निकला। पुलिसकर्मी 10 हजार रुपए लेकर वापस पहुंचे तब तक वृद्ध बेटे के साथ कंपू थाने पहुंच गए। वृद्ध को जैसे ही रुपए वापस मिले तो उन्होंने एफआईआर कराने से इनकार कर दिया।

यह घटना रॉक्सी पुल के पास की है। करीब डेढ़ घंटे पहले यहीं से एक महिला के 20 हजार रुपए पर्स में से चोरी हुए थे। महिला भी टेंपो में सवार थी। यानि सवारी वाहन में चोरों की बड़ी गैंग सक्रिय है। क्योंकि दो दिन पहले भी टेंपो से एक स्कूल संचालक के 60 हजार रुपए चोरी हुए थे। 1 जनवरी से 31 जनवरी के बीच सवारी वाहनों से चोरी की 13 वारदात हुईं, जिनमें करीब 7 लाख रुपए का माल चोरी हुआ।

शोर मचाते ही वहां खड़े सिपाही हुए सक्रिय
जनकगंज निवासी हरिशंकर जसेले बेटे के साथ बुधवार को इलाज कराने टेंपाे से अस्पताल जा रहे थे। जैसे ही टेंपो रॉक्सी पुल के पास से गुजरा तो उनकी जेब से रुपए निकालकर पास में बैठा युवक भागा। उन्होंने टेंपो रुकवाया और शोर मचाया। यहां भीड़ लग गई तो रॉक्सी पुल पर खड़े ट्रैफिक पुलिस के सिपाही मनीष सेहर और कृष्णपाल ने बदमाश के पीछे दौड़े। कंपू के पास बदमाश 10 हजार रुपए सड़क पर फेंककर भाग गया। रुपए सिपाहियों ने उठाए और वापस यहां पहुंचे। जब यहां कोई नहीं मिला तो उन्होंने वायरलैस सेट से मैसेज दिया। तब पता लगा कि वृद्ध कंपू थाने पहुंच गया। फिर दोनों सिपाही कंपू थाने पहुंचे। एएसपी सतेंद्र सिंह तोमर ने रुपए वृद्ध के सुपुर्द किए। उन्होंने एफआईआर कराने से इनकार कर दिया।

रॉक्सी पुल के पास से ही डेढ़ घंटे पहले महिला के 20 हजार चोरी हो गए थे
रॉक्सी पुल के पास ही बुधवार करीब 11.30 बजे नाका चंद्रबदनी निवासी लता प्रजापति टेंपो से उतरी थीं। तभी उनके पर्स से 20 हजार रुपए चोरी हो गए। ये रुपया वे रॉक्सी पुल स्थित बैंक में वह रुपए जमा करने आई थीं। पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है, जिससे चोर का पता लग सके। आशंका है, महिला के रुपए भी उसी ने चोरी किए होंगे।

ग्राहक बनकर आई महिला गल्ले से रुपए ले गई: मुरार के नदीपार टाल इलाके में स्थित कपड़े की दुकान पर खरीदारी करने आई महिला गल्ले से रुपए चोरी कर ले गई। महिला ने पहले कपड़े देखे और जैसे ही दुकानदार दुकान में अंदर गया तो उसने गल्ले में रखे 12 हजार रुपए चोरी करने के बाद चली गई। दुकानदार का नाम विपिन गुप्ता है। घटना मंगलवार दोपहर की है।

सिग्नल पर जमावड़ा... पुलिस पकड़ नहीं पा रही: बाजारों से लेकर सवारी वाहनों तक चोर सक्रिय है। कुछ समय पहले एक बच्चा चोर दही मंडी में चोरी करते हुए पकड़ा गया था। पूछताछ में उसने बताया था कि उसकी मां ही उससे चोरी कराती है और वह उसकी मां कंजर गिरोह की सदस्य है। राजगढ़ के पास से यह लोग आए हैं। पुलिस इस पर आगे नहीं बढ़ सकी हे।

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