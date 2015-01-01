पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

विरोध:स्वदेशी जागरण मंच ने बाइक रैली निकाली चीन के राष्ट्रपति का पुतला जलाया

ग्वालियरएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

स्वदेशी जागरण मंच ने दत्तोपंत ठेंगड़ी के जन्म शताब्दी समारोह में गुरुवार को बाइक रैली निकाली और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग का पुतला जलाया। इसके साथ ही गलवान घाटी में चीन के साथ हुए युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि भी दी।

मंच के उपनगर ग्वालियर, लश्कर, मुरार तथा ग्रामीण क्षेत्र के कार्यकर्ता वीरांगना लक्ष्मीबाई समाधि पर एकत्रित हुए। उन्होंने यहां पर समाधि स्थल पर श्रद्धासुमन अर्पित किए और इसके बाद गलवान घाटी में शहीद सैनिकों को मौन रखकर श्रद्धांजलि दी।

भारत के साथ धोखेबाजी करने वाले चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग का पुतला दहन किया गया। इसके बाद बाइक रैली शुरू हुई, यह तानसेन रोड, हजीरा चौराहा पहुंची। यहां पर कार्यकर्ताओं ने स्वदेशी अपनाने के लिए नारेबाजी की तथा स्थानीय लोगों को जागरूक भी किया।

इसके बाद कार्यकर्ताओं ने महाराणा प्रताप और शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर के प्रतिमास्थल पर नमन किया। रैली फूलबाग पर पहुंचकर समाप्त हुई। रैली का नेतृत्व प्रांतीय सहसंयोजक श्रीकांत बुधौलिया, विभाग संयोजक डाॅ. लोकेंद्र सिह कामर, केसी शर्मा ने किया किया ।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली में संक्रमण से 24 घंटे में रिकॉर्ड 104 मौतें; कांग्रेस नेता सचिन पायलट संक्रमित - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें