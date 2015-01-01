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नगर निगम:सिस्टम अपडेट नहीं हुआ, संपत्तिकर के साथ लगा सफाई शुल्क

ग्वालियर4 घंटे पहले
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संपत्तिकर के साथ वसूला जा रहा सफाई शुल्क गुरुवार को भी लिया गया। यह स्थिति ई-नगर पालिका सिस्टम के अपडेट नहीं होने से बनी। जबकि संपत्तिकर से सफाई शुल्क को हटाने के लिए नगर निगम ने पिछले दिनों मुख्यालय भोपाल को पत्र भेजा था।

जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि रात्रि दस बजे सिस्टम अपडेट हो जाएगा। इसके बाद शुक्रवार से सिर्फ संपत्तिकर ही देना होगा। ज्ञात हो कि ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने संपत्तिकर के साथ सफाई शुल्क नहीं लेने के लिए निगम अधिकारियों को दो बार निर्देश दिए थे।

मप्र चेंबर ऑफ कॉमर्स ने भी किया था। अपर आयुक्त राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि रात 10 बजे सिस्टम को अपडेट कर दिया जाएगा। इसके बाद सफाई शुल्क के बिना संपत्तिकर ही जमा होगा।

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