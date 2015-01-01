पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कार्रवाई:झूठा पंचनामा बनाने पर कर संग्रहक दिनेश जाटव निलंबित

ग्वालियरएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • मामला पथ विक्रेता योजना में ऋण न देने का

नगर निगम में अधिकारियों की कसावट नहीं होने से कागजों पर ही काम हो रहे है। ऐसा ही एक मामला पथ विक्रेता योजना में सामने आया है। ऋण लेकर रोजगार करने की इच्छुक महिला रजनी शर्मा से बिना बात किए राजस्व कर संग्रहक दिनेश जाटव ने झूठा पंचनामा बना दिया।

उसमें लिखा गया कि रजनी शर्मा ऋण नहीं लेने की इच्छुक है। यह मामला सामने आते ही आयुक्त संदीप माकिन ने राजस्व के कर संग्रहक दिनेश जाटव को तत्काल निलंबित कर दिया है।

नोडल अधिकारी एवं उपायुक्त डॉ. प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि क्षेत्रीय कार्यालय 22 खुरेरी बड़ागांव में पथ विक्रेता योजना की हितग्राही रजनी शर्मा पत्नी चंद्र कुमार शर्मा ऋण लेकर रोजगार करना चाहती थीं। लेकिन ऋण ना लिए जाने का पंचनामा राजस्व कर संग्रहक दिनेश जाटव द्वारा तैयार किया गया।

जबकि कार्यालय द्वारा श्रीमती शर्मा के दूरभाष पर संपर्क किया गया तो उसने बताया गया कि मेरे घर पर कोई जांच करने नहीं आया । ना ही मेरे द्वारा ऋण लेने से मना किया गया। मुझे व्यवसाय करने के लिए पथ विक्रेता योजना के तहत ऋण की आवश्यकता है। समय पर ऋण नहीं मिलने पर महिला दीपावली के पहले रोजगार को शुरू नहीं कर सकी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें