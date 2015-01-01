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  • Teachers With Less Than 40% Result In Higher Secondary And High School Will Have To Take The Exam

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बदलाव:हायर सेकंडरी और हाईस्कूल में 40% से कम रिजल्ट देने वाले शिक्षकों को देना होगी परीक्षा

ग्वालियर4 घंटे पहले
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हायर सेकंडरी और हाईस्कूल में सत्र 2019-20 में 40 प्रतिशत से कम रिजल्ट देने वाले शिक्षकों को परीक्षा देना होगी। ऐसे शिक्षकों की परीक्षा 27 दिसंबर को दोपहर 12 से 3 बजे तक होगी। यह परीक्षा प्रदेश भर में होगी। इसमें शिक्षक पाठ्यपुस्तक का उपयोग कर सकेंगे लेकिन गाइड या प्रदर्श प्रश्नोत्तरी पुस्तक का उपयोग नहीं करेंगे। परीक्षा केंद्र कहां बनाया जाएगा, यह जिलास्तर पर तय किया जाएगा। प्रदेश में हाईस्कूल के 1613 और हायर सेकंडरी के 173 शिक्षकों की परीक्षा ली जा रही है। जिले में ऐसे शिक्षकों की संख्या 22 है।

उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष भी कम परीक्षा परिणाम वाले शिक्षकों की परीक्षा हुई थी। इस बार भी वही प्रक्रिया पूरी की जा रही है। परीक्षा में जो शिक्षक अनुपस्थित रहेंगे, उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा। शिक्षक के जवाब से अधिकारी संतुष्ट होते हैं तो दोबारा उनकी परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा से एक दिन पहले पेपर विमर्श पोर्टल पर डीईओ के लॉग-इन पर भेज दिया जाएगा।

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