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अव्यवस्था:नोडल अधिकारी को मिली एंबुलेंस में गंदगी, जीवन रक्षक दवाएं भी नहीं थीं

ग्वालियर4 घंटे पहले
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जिले की लाइफ लाइन कही जाने वाली 108 एंबुलेंस ही बीमार चल रही हैं। सीएमएचओ डॉ. मनीष शर्मा के निर्देश पर 108 के नोडल अधिकारी आईपी निवारिया ने गुरुवार को बारादरी लोकेशन की 108 एंबुलेंस क्रमांक एमपी 02 एवी 6370 चेक की। एंबुलेंस में काफी गंदगी थी और कुछ जीवन रक्षक दवाएं भी नहीं थीं। इतना ही नहीं स्टाफ भी ड्रेस में नहीं था। इस पर नोडल अधिकारी ने जिगित्सा हेल्थ केयर के जिला प्रभारी को एंबुलेंस में आवश्यक दवाओं के साथ-साथ साफ-सफाई रखने के निर्देश दिए हैं।

108 एंबुलेंस के जिला नोडल अधिकारी आईपी निवारिया ने 108 एम्बुलेंस एम.पी.02 एवी 6370 का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्हें गाड़ी में काफी गंदगी मिली। यह देखकर निवारिया ने एंबुलेंस के स्टाफ से कहा कि एंबुलेंस में आगे से सफाई ठीक नहीं मिली तो कार्रवाई की जाएगी। श्री निवारिया को एंबुलेंस में अग्निशमन यंत्र भी नहीं मिले। एंबुलेंस में नंबर भी नहीं लिखा था। केसीएल इंजेक्शन सहित कुछ जीवन रक्षक दवाएं नहीं थीं। श्री निवारिया ने कहा कि वे इसकी रिपोर्ट सीएमएचओ को देंगे।

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