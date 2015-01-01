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सुसाइड:फौजी ने पहले हाथ की नस काटी, फिर फांसी लगाई, सुसाइड नोट में लिखा- मेरा गुस्सा बहुत तेज है, इसलिए मर रहा हूं

ग्वालियर39 मिनट पहले
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मुरार केंटोनमेंट में पदस्थ एक फौजी ने खुदकुशी कर ली। पहले उसने अपने हाथ की नस काटी, इसके बाद फांसी लगा ली। उसके कमरे से पुलिस को सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उसने अपने गुस्से को मौत की वजह बताया है।

उसने सुसाइड नोट में लिखा है- मेरा गुस्सा बहुत तेज है, इसलिए मेरे कई काम बिगड़ भी जाते हैं। परेशान होकर मैं आत्महत्या कर रहा हूं। मुरार पुलिस ने जांच के लिए सुसाइड नोट जब्त कर लिया है। टीआई मुरार अजय सिंह पवार ने बताया कि केरला के कोटप्पा का रहने वाला श्रीजीत वी. पुत्र वासुदेवन ए.(41) भारतीय सेना में फौजी था। उसकी पोस्टिंग मुरार केंटोनमेंट में थी। वह मुरार केंटोनमेंट में ही बने आवास क्रमांक एडी-514 में रहता था।

इधर...जेयू कर्मचारी ने किले पर खाया जहर, सुसाइड नोट भी मिला
जेयू कर्मचारी ने किले पर जाकर जहर खा लिया। उसकी तड़प-तड़पकर वहीं मौत हो गई। उसकी जेब से एक सुसाइड नोट भी मिला। जिसे वह पूरा नहीं लिख पाया है। उसने अपने भाई का नाम लिखा है। पुलिस आत्महत्या का कारण पता लगा रही है।

टीआई बहोड़ापुर प्रशांत यादव ने बताया कि शिंदे की छावनी स्थित आदर्श कॉलोनी के रहने वाले सुरेंद्र पुत्र कल्याण सिंह कुशवाह जेयू में कर्मचारी थे। वह अपनी बाइक से किले पर पहुंचे। यहां उन्होंने जहर खा लिया।

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