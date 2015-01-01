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दर्दनाक घटना:दंपति को जिंदा जलाया था, पति की मौत, चंद घंटो बाद आरोपी ने भी दम तोड़ा

gwalior20 मिनट पहले
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ग्वालियर । चार दिन पहले दुष्कर्म पीड़िता और उसके पति को जिंदा जलाने वाले की शुक्रवार शाम को मौत हो गई है। आग लगाते समय वह खुद भी झुलसा था, पर आरोपी की मौत से एक घंटे पहले पीड़ित महिला के पति ने भी ईलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। महिला की हालत भी नाजुक है। घटना 9 नवंबर शाम सुरेश नगर थाटीपुर में हुई थी। पुलिस ने शवों को निगरानी में लेकर जांच शुरू कर दी है।

थाटीपुर थानाक्षेत्र के सुरेश नगर में रहने वाले एक 35 वर्षीय टेंट व्यवसायी और उसकी पत्नी को कुम्हारपुरा भीम नगर निवासी विनोद कटारे ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। आरोपी का टेंट व्यवसायी से लेनदेन को लेकर विवाद था। साथ ही व्यवसायी की पत्नी ने विनोद कटारे पर दुष्कर्म का मामला भी दर्ज कराया था। इस मामले में आग से दंपति तो झुलसे ही थे साथ ही आरोपी भी गंभीर रूप से झुलस गया था। तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस मामले में पुलिस ने हत्या के प्रयास का माम ला दर्ज किया था। अभी पुलिस जांच ही कर रही थी कि शुक्रवार दोपहर टेंट व्यवसायी ने ईलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अभी पुलिस ने शव को निगरानी में लेकर पोस्टमार्टम हाउस पहुंचाया ही था कि तभी सूचना आ गई कि मामले में आरोपी विनोद कटारे की भी ईलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी के शव को भी निगरानी में लेकर मामला दर्ज कर लिया है।

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