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मौसम:हवा का रुख बदलने से दिन का पारा फिर 30 डिग्री पर आया

ग्वालियरएक घंटा पहले
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जम्मू-कश्मीर के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। इसके असर से हवा का रुख उत्तर से बदलकर उत्तर-पश्चिमी हो गया है। नतीजा, गुुरुवार को दिन-रात का तापमान बढ़त के साथ दर्ज हुआ। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को बादल छाने की उम्मीद है। इससे दिन और रात का तापमान अभी और बढ़ेंगे। पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होते ही पहाड़ों में बर्फबारी होगी और तापमान में गिरावट का सिलसिला शुरू होगा।

हवा का रुख बदलने के कारण 4 दिन बाद फिर से दिन का पारा 30 डिग्री के पार पहुंच गया। इससे पहले 8 नवंबर को अधिकतम तापमान 32 डिग्री दर्ज किया गया था। वहीं गुुरुवार को अधिकतम तापमान 1.4 डिग्री बढ़त के साथ 30.3 डिग्री दर्ज किया गया।

यह सामान्य से 0.4 डिग्री अधिक रहा। जबकि न्यूनतम तापमान 0.1 डिग्री बढ़त के साथ 11.5 डिग्री दर्ज किया गया। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के असर से 15 नवंबर तक दिन -रात का तापमान बढ़त के साथ दर्ज होंगे। इस दौरान पहाड़ों में बर्फबारी होगी, जिससे 16 से फिर से सर्दी धीरे-धीरे जोर पकड़ने लगेगी।

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