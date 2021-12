छात्रा ने किले से लगाई छलांग, राहगीरों ने बचाई जान:किले से कूंदी छात्रा झाड़ियों में अटकी, रेस्क्यू कर बचाई जान, सुसाइड नोट में लिखा था मैं अपनी जिंदगी से परेशान हो गई हूं

Hindi News

छात्रा ने किले से लगाई छलांग, राहगीरों ने बचाई जान: किले से कूंदी छात्रा झाड़ियों में अटकी, रेस्क्यू कर बचाई जान, सुसाइड नोट में लिखा था मैं अपनी जिंदगी से परेशान हो गई हूं

ग्वालियर 39 मिनट पहले



किला तलहटी में पड़ी छात्रा, पेड पर गिरने के कारण वह खाई में नहीं गिरी, लेकिन गंभीर रूप से घायल हो गई है

- गंभीर हालत में जेएएच में किया भर्ती

ग्वालियर में एक छात्रा ने खुदकुशी के इरादे से किले से छलांग लगा दी। छात्रा करीब 50 फीट की गहराई में झाड़ियों में जा अटकी। उसका शोर सुनकर पास ही मैगी खा रहे एक लड़के ने अपने दोस्त के साथ पहुंचकर रेस्क्यू किया। इस समय समय तक वहां पुलिस और दमकल की टीम आ गई। करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद उसे रेस्क्यू किया जा सका। घटना बुधवार दोपहर किला स्थित स्मार्ट सिटी की पार्किंग के पास पॉइंट की है। घायल छात्रा जहां से कूदी थी वहां एक स्कूल बैग रखा मिला है। उसमें एक सुसाइड नोट भी है। जिसमें वह अपनी जिंदगी से परेशान होने की बात लिख रही है। अपने मां-पिता की जिम्मेदारी किसी संजय भैया को सौंपी है। पुलिस पता लगा रही है कि कूदने वाली को क्या परेशानी थी।

घायल छात्रा को बांधकर ऊपर किले पर पहुंचाते हुए

बुधवार दोपहर ग्वालियर किला स्थित स्मार्ट सिटी की पार्किंग के पास सुसाइड पॉइंट है। यहां किले की दीवार टूटी हुई है। हालांकि कुछ हादसे होने के बाद यहां जाली लगा दी गई है, लेकिन इसके बाद भी एक 17 से 18 साल की छात्रा वहां पहुंच गई। छात्रा ने स्कूल बैग नीचे रखा और दीवार पर चढ़कर नीचे की ओर छलांग लगा दी। पर छात्रा नीचे गिरने के बदले करीब 50 फीट की गहराई में झाड़ियों में अटक गई। छात्राा के कूदते ही वहां आवाज आई। इस पर पास ही शॉप पर मैगी खा रहे एक रित्विक नामके लड़का उसे बचाने के लिए दौड़ा। पहले वह कोटेश्वर की तरफ से गया, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला। इसके बाद वह वापस ऊपर आया और वहीं दूसरे पॉइंट से नीचे उतरा। वहां नीचे पहुंचने के बाद उसे छात्रा नहीं दिख रही थी। इसी समय तक वहां पुलिस और रेसक्यू टीम पहुंच गई। जब लड़की का बैग देखा तो उसमें एक सुसाइड नोट के साथ छात्रा का नाम संजना मिला। इसके बाद उसका नाम लेकर आवाज लगाना शुरू की तो एक झाड़ियों से उसकी आवाज आई। इसके बाद रस्सी डालकर उसे बाहर निकाला गया। तत्काल पुलिस ने उसे एम्बुलेंस के माध्यम से जेएएच के ट्राॅमा सेंटर में भर्ती कराया है। कूदने वाली लड़की पहचान अभी उसके सुसाइड नोट और किताबों से संजना बघेल के रूप में हुई है। वह 11वीं की छात्रा है। अभी पुलिस पता लगा रही है कि वह कहां की रहने वाली है। उसे ट्रॉमा में भर्ती किया है और वह बोल नहीं पा रही है।

सुसाइड नोट में यह लिखा

हालांकि किले से कूदी छात्रा की जान बचा ली गई है, लेकिन उसके बैग से एक नोटबुक पर सुसाइड नोट भी मिला है। जिसमें वह लिख रही है"I AM SORRY, मुझे माफ कर देना। मुझे अब जीने का मन नहीं करता। मैं खुद से परेशान हूं। संजय भैया आप प्लीज मेरे पापा का ध्यान रखना। मैं अपनी फैमिली की जिम्मेदारी आप को दे रही हूं। फिर लिखती है I AM SORRY संजना, आखिर में लिखा है जिस किसी को भी यह रजिस्टर मिले वह इन नंबर पर कॉल करना ' अब पुलिस इन नंबर पर संपर्क कर सूचना दे रही है।

छात्रा ने यह कदम क्यों उठाया नहीं पता

- छात्रा ने यह कदम क्यों उठाया है फिलहाल पता नहीं चल सका है। उसने सुसाइड पॉइंट से कूदने से पहले एक सुसाइड नोट भी अपने बैग में रख, लेकिन उसमें भी कुछ स्पष्ट कारण इस कदम को उठाने के पीछे सामने नहीं आया है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।

रेस्क्यू करने वाले रित्विक का कहना

- जब छात्रा गिरी तो मैं पास ही दुकान पर मैगी खा रहा था। इसके बाद उसे बचाने का प्रयास किया। पहले नीचे से उसे बचाने के लिए गया, लेकिन वहां से रास्ता नहीं मिला। इसके बाद वापस उसी पॉइंट पर आया और नीचे उतरा। काफी देर तक उसका पता नहीं चल रहा था। जब ऊपर से किसी ने आवाज देकर उसका नाम संजना बताया। जब उसका नाम पुकारा तो उसकी आवाज आई और स्पॉट मिला जहां वह झाड़ियों में फंसी थी। इसके बाद उसे रेस्क्यू किया गया।