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हाॅकर्स जाेन की हकीकत:कचरा घर में तब्दील हाॅकर्स जाेन, ये जिनके लिए बनाया वह सड़क घेरकर लगा रहे जाम

ग्वालियर7 मिनट पहले
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रामदास घाटी के हॉकर्स जोन में जमा कचरा

तस्वीर में दिख रही ये जगह कचरा फेंकने वाला डंपिंग स्टेशन या लैंडफिल साइट नहीं बल्कि रामदास घाटी पर बना हाॅकर्स जाेन है। फुटपाथ पर बैठने वाले और हाथ ठेला काराेबारियाें के लिए लाखाें रुपए खर्च कर बनाए गए इस हाॅकर्स जाेन में नगर निगम का अमला कचरा फेंक रहा है।

आसपास के लाेगाें ने भी इसका यही इस्तेमाल उचित समझा। वजह- जिनके लिए इसे बनाया गया, वे ताे सड़क पर काराेबार कर ट्रैफिक जाम कर रहे हैं।

दरअसल, शहर के अलग-अलग स्थानाें पर 11 हाॅकर्स जाेन हैं, जाे या ताे कचरा स्टेशन या फिर मवेशियाें की बैठने की जगह बन चुके हैं अथवा वहां अवैध पार्किंग संचालित हाेने लगी हैं। इन हाॅकर्स जाेन में 1135 हॉकर्स काे जगह दी जा सकती है, लेकिन निगम एवं पुलिस अफसर ऐसा नहीं कर पाए हैं।

नतीजा- 7 हजार से अधिक हाॅकर्स शहर की सड़काें पर काराेबार कर रहे हैं। इसलिए मुरार सब्जी मंडी, सदर बाजार, हजीरा, शिंदे की छावनी व महाराज बाड़ा पर ट्रैफिक जाम हो रहा है।

शिंदे की छावनी- यहां लगने वाले ठेलाें के लिए लक्ष्मण तलैया पर हॉकर्स जोन है, लेकिन इसमें एक भी ठेला नहीं लगाया जा रहा है। यहां कचरा फेंका जा रहा है। 125 ठेले सड़क पर खड़े हाे रहे हैं।

सदर बाजार एवं सब्जी मंडी- मुरार सदर बाजार और सब्जी मंडी के डिवाइडर के दोनों तरफ ठेले वाले खड़े हाेते हैं। यहां से वाहन निकालना मुश्किल है। यहीं पर सड़क पर बैठकर भी व्यापार हो रहा है। जबकि इन्हें सिंहपुर रोड पर शिफ्ट किया जाना था।

हजीरा: यहां हाॅकर्स के लिए इंटक मैदान पर हॉकर्स जोन बनाया था। कुछ दिन तक तो सब ठीक रहा। सारे ठेले हजीरा से किलागेट तक सड़कों पर खड़े हाे रहे हैं।

पिंटो पार्क: यहां के हॉकर्स जोन में ठेले कुछ खड़े रहते हैं। ज्यादातर सड़क पर आकर ठेले वालों ने रास्ता रोक रखा है। शाम के वक्त क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था गड़बड़ा जाती है।

महाराज बाड़ा: यहां हॉकर्स सड़क घेरे रहते हैं। कई बार निगम हटाता है, लेकिन जुर्माना नहीं लगाने से वे फिर से आकर यहां बैठ जाते हैं।

कंपू: माधौगंज से कंपू मार्ग, जवाहर काॅलोनी मार्ग और नया बाजार आदि क्षेत्रों में सड़कों पर हाथ ठेले वालों का कब्जा है।

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