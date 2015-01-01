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अच्छी लगने लगी धूप:रात का पारा गिरा, अब दिन भी ठंडे होंगे

ग्वालियर3 घंटे पहले
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जीवाजी यूनिवर्सिटी परिसर में दोपहर 3:30 बजे धूप में बैठे छात्र-छात्राएं और लोग।

शुक्रवार को ग्वालियर की रात पचमढ़ी से भी ठंडी रही। यहां बीते रोज की तुलना में रात का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस गिरावट के साथ 12.4 डिग्री दर्ज किया गया। जबकि पचमढ़ी का न्यूनतम तापमान 16.2 डिग्री दर्ज हुआ। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को बादलों का दिन में असर कम रहा। इस कारण धूप निकली, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के असर से रविवार को बादल छाएंगे, जिससे दिन के तापमान में फिर से गिरावट आएगी। 26 नवंबर तक पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म हो जाएगा। इसके बाद ठिठुरन का दौर शुरू होगा।

26 के बाद बढ़ेगी ठिठुरन
अभी पश्चिमी विक्षोभ का असर है। इस कारण रविवार से अंचल में फिर से मध्यम ऊंचाई वाले बादल छाना शुरू हो जाएंगे। 26 तक पश्चिमी विक्षोभ गुजर जाएगा। इसके बाद ठिठुरन वाली सर्दी का दौर आएगा, क्योंकि हवा का रुख पूरी तरह उत्तरी हो जाएगा। बादल छंटने से वातावरण में नमी की मात्रा कम होगी। इससे रात के तापमान में गिरावट आएगी।
-वेद प्रकाश सिंह, वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक

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