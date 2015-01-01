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सफाई संरक्षकों ने घेरा मुख्यालय:मंत्री बोले- मैं खुद निकलूंगा झाड़ू लेकर

ग्वालियरएक घंटा पहले
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दो माह का वेतन न मिलने को लेकर सफाई कर्मियों ने गुरुवार काे काम बंद कर निगम मुख्यालय का घेराव कर दिया। जबकि प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अफसरों से फोन पर बात कर सफाई व्यवस्था को लेकर नाराजगी जाहिर की। साथ ही दीपावली पर पूरे शहर में सफाई के निर्देश दिए।

मुख्यालय पहुंचे कर्मचारियों ने आयुक्त को बताया कि दो महीने से वेतन नहीं मिला है। इस पर अधिकारियों ने बताया कि विनियमित कर्मचारियों का वेतन डाल दिया गया है। आउटसोर्स कर्मचारी का वेतन आज शाम तक पहुंच जाएगा।

आयुक्त संदीप माकिन ने कर्मचारियों के साथ बैठक में आउटसोर्स कंपनी के मालिक से फोन पर बात कर स्पीकर पर सुनवाया। कंपनी मालिक ने कहा की आफिस तभी बंद होगा, जब वेतन खाते में डाल दिया जाएगा। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने दोपहर में प्रशासक आशीष सक्सेना और नगर निगम आयुक्त संदीप माकिन को शहर में चारों तरफ फैली गंदगी और लगे कचरे के ढेर पर नाराजगी व्यक्त की।

दो दिन में सफाई कराने के लिए कहा। यही नहीं मंत्री ने यहां तक संदेश दे दिया कि यदि सफाई दो दिन में नहीं हुई। तब खुद झाड़ू लेकर सड़कों और गलियों की सफाई करूंगा।

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