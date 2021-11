UP के ट्रक पर MP का नंबर:चेकिंग कर रही पुलिस ने ट्रक को रोका, चालक की घबराहट पर चेक किए कागज तो पकड़ में आया फर्जीवाड़ा

Hindi News

Local

Mp

Gwalior

The Police Doing The Checking Stopped The Truck, The Car Was Empty, But After Checking The Paper On The Driver's Panic, The Fraud Was Caught

UP के ट्रक पर MP का नंबर: चेकिंग कर रही पुलिस ने ट्रक को रोका, चालक की घबराहट पर चेक किए कागज तो पकड़ में आया फर्जीवाड़ा

ग्वालियर एक घंटा पहले



कॉपी लिंक

पकड़ा गया ट्रक जो उत्तर प्रदेश का है पर उस पर मध्य प्रदेश की नंबर प्लेट लगी है

पुलिस के चेकिंग पॉइंट को देखकर 100 मीटर दूर एक चालक ट्रक लेकर खड़ा हो गया। जब काफी देर तक वह आगे पीछे कहीं नहीं गया तो संदेह होने पर पुलिस ने गाड़ी को चेक किया। ट्रक खाली था, लेकिन चालक की घबराहट देखकर पुलिस को संदेह हुआ। जब पुलिस ने ट्रक के दस्तावेज देखे तो उनको ऑनलाइन क्रॉस चेक किया। तभी पूरा फर्जीवाड़ा पकड़ में आया। ट्रक UP के फिरोजाबाद का था और उस पर MP के रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ था। पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर ट्रक को जब्त कर लिया है। फिलहाल पुलिस पड़ताल कर रही है।

पुरानी छावनी पुलिस मंगलवार रात TI सुधीर सिंह कुशवाह के नेतृत्व में हाइवे पर चेकिंग कर रही थी। जितने भी बड़े वाहन शहर में एन्ट्री कर रहे थे उनको एक-एक कर चेक किया जा रहा था। पुलिस की चेकिंग को देखकर एक ट्रक के चालक ने करीब 100 मीटर पहले ही ट्रक को रोक लिया। काफी देर तक ट्रक वहीं खड़ा रहा। एक घंटा बीतने के बाद भी जब चालक अपने वाहन को नहीं ले गया तो पुलिस को शंका हुई और जांच करने के लिए ट्रक पर जा पहुंची। जांच की तो ट्रक में कोई भी आपत्तिजनक सामान नहीं मिला, लेकिन ड्राइवर की घबराहट पुलिस की शंका बढ़ा रही थी। पुलिस टीम ने जब ट्रक के दस्तावेज मांगे तो चालक ने वह भी तत्काल निकालकर दे दिए। पुलिस ने नंबर व चेसिस नंबर ONLINE चेक किए तो पता चला कि ट्रक पर नंबर प्लेट तो MP की है, लेकिन ट्रक UP में फिरोजाबाद का है। इसका पता चलते ही पुलिस ने चालक व ट्रक को निगरानी में लेकर थाने पहुंचा कर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस पूछताछ में पकड़े गए चालक ने अपना नाम ओमप्रकाश राठौर निवासी फिरोजाबाद बताया है।

MP, UP में ट्रक चलाते समय बदल लेता था नंबर

जब पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की कि वह UP के ट्रक पर MP के रजिस्ट्रेशन नंबर की प्लेट क्यों लगाए था तो उसने कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा है। पुलिस को संदेह है कि इस ट्रक से कोई घटना हुई है या फिर फाइनेंस का मामला है और ट्रक को रिकवरी वाले उठाकर न ले जाएं इसलिए नंबर प्लेट बदलता रहता है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। साथ ही ट्रक मालिक को तलब किया गया है।

पुलिस का कहना

ASP शहर हितिका वासल का कहना है कि चेकिंग में एक ट्रक को पकड़ा है। ट्रक पर जो नंबर प्लेट लगी है वह एमपी की है, लेकिन चेसिस नंबर से पता चला है कि वह ट्रक यूपी के फिरोजाबाद का है। आरोपी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।